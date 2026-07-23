Arrancó el Torneo Clausura 2026: qué partidos hubo este jueves 23 de julio

Luego de la Copa del Mundo, retomó el fútbol doméstico en Argentina y lo hizo con el desarrollo de tres encuentros. Todos los detalles.

Se terminó el Mundial 2026 y volvió el fútbol argentino. Este jueves 23 de julio, se puso en marcha el Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Y lo hizo con el desarrollo de tres partidos que hicieron las veces de puntapié inicial para lo que será un fin de semana cargado de actividad en el propio certamen doméstico.

En primera instancia, quienes se encontraron frente a frente fueron Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors con el Estadio Eva Perón como testigo y como escenario. Allí, terminó teniendo lugar un partidazo entre el Verde y el Bicho, el cual terminó con victoria por 3-2 para los de La Paternal.

No es un detalle menor que Junior Marabel y Renzo Orihuela fueron los autores de las anotaciones del combinado anfitrión. Por su parte, los comandados tácticamente por Nicolás Diez festejaron por intermedio de Alan Lescano, Sebastián Prieto y Diego Porcel.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! Porcel convirtió el 3-2 agónico de Argentinos sobre Sarmiento pero… ¡FUE VIO LA SEGUNDA AMARILLA POR SACARSE LA CAMISETA!



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En paralelo, en el Gigante de Alberdi de la provincia de Córdoba, Belgrano, el último campeón del fútbol argentino, recibió a un peso pesado del calibre del Rosario Central de Ángel Di María. Allí también se llevó adelante un gran partido que se selló con triunfo por 2-1 del Pirata.

Nicolás Fernández y Francisco González Metilli se encargaron de los goles del equipo dirigido por Ricardo Zielinski, mientras que Julián Fernández empató transitoriamente para Rosario Central.

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¡¡FIESTA COMPLETA PARA EL CAMPEÓN EN EL GIGANTE DE ALBERDI!! Agónico golazo de González Metilli, que sacó un zurdazo a colocar desde afuera del área y firmó el 2-1 final de Belgrano ante Rosario Central, por la primera fecha del #TorneoClausura. pic.twitter.com/p0wXjp7Znp — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026

Por último, en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello de la localidad bonaerense de Florencio Varela, Defensa y Justicia chocó con Aldosivi de Mar del Plata. Y, al cabo de un trámite realmente parejo y equilibrado, el Halcón y el Tiburón empataron 1-1.

Nicolás Cordero abrió la cuenta para el equipo marplatense a los 16 minutos del primer tiempo, en tanto que David Barbona, con un tiro libre sencillamente fenomenal, puso cifras definitivas.

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¡¡CHAU MUNDIAL!! ¡¡ESTO ES EL FÚTBOL ARGENTINO!! Barbona se hizo cargo del tiro libre en Varela, la colgó de un ángulo y marcó el 1-1 de Defensa ante Aldosivi… ¡QUE GOLAZO, POR FAVOR!



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El fixture del Torneo Clausura