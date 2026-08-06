Chiqui Tapia habló sobre la posibilidad de que vuelva el torneo de 20 equipos en Argentina: “Podría ser”

El presidente de la AFA analizó el campeonato y su formato actual, en medio de los reclamos por la cantidad de clubes en Primera División.

Una de las principales polémicas que tienen lugar en el fútbol argentino se debe al formato de los torneos y a la cantidad de equipos en Primera División. En ese sentido, Claudio Tapia rompió el silencio sobre este tópico y su opinión fue muy contundente mientras el campeonato doméstico entra en la recta decisiva para los descensos a la segunda categoría.

Cabe recordar que desde hace años hay 30 clubes en la máxima división del país y es la gran queja de los fanáticos, debido a que le baja la competitividad a las competiciones locales. Sin embargo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino suele ser el gran defensor de que haya 3 decenas de elencos y que es eso lo que da mayor valor.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TyC Sports, el Chiqui fue contundente con su opinión. “Si me decís ‘che, sería mejor con 20’. Y, podría ser quizás“, manifestó Tapia en primera instancia sobre un torneo como era antes en el fútbol argentino. Pocos segundos más tarde, agregó: “Pero el mundo también está cambiando y cambió“.

Inmediatamente después, redobló la apuesta y dio sus argumentos. “El Mundial de Clubes se hizo con más equipos. Este Mundial lo mismo, fueron 14 selecciones más. Y si vamos al de 2030 jugamos con 64, van a ser más también“, expresó sin titubear el dirigente. Luego, sentenció: “¿Y por qué? Entonces, tan equivocados no estamos“.

"¿SERÍA MEJOR CON 20 EQUIPOS? Y PODRÍA SER QUIZÁS… PERO EL MUNDO TAMBIÉN ESTÁ CAMBIANDO": Chiqui Tapia, en diálogo con TyC Sports, sobre la cantidad de equipos de la Liga Profesional. pic.twitter.com/ujSBvyFEfG — TyC Sports (@TyCSports) August 7, 2026

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Por otro lado, enalteció el torneo argentino. “A mí la única liga que me gusta es la argentina, porque somos diferentes, jugamos diferente“, sostuvo el líder de la AFA. En ese momento, explicó: “Somos ganadores, desde que empezábamos en el colegio jugábamos por algo. Jugabas por la coca, por el alfajor, por el pancho. En el patio de la escuela, en la plaza, en un club o en una calle”.

De hecho, continuó con su discurso. “¿Por qué te pensás que vienen a buscar a los jugadores argentinos? Porque los formamos y somos ganadores“, aseguró Tapia ante el micrófono. Por último, añadió: “Nosotros no queremos perder ni a las bolitas, nacimos para esto. Entonces, para mí el fútbol argentino es el más lindo que hay. El mejor fútbol del mundo es el nuestro“.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. (Getty Images)