Bolavip entrevistó a los fanáticos del Pincha en la previa de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades Santiago del Estero por la Supercopa Internacional 2026. El Pincha se clasificó a esta copa luego de consagrarse en el Trofeo de Campeones ante Platense, mientras que el Canalla lo hizo luego de aquel polémico título de la Tabla Anual.

Cuando la AFA le otorgó el mencionado trofeo a Central, se provocó un repudio generalizado por parte de los hinchas del fútbol argentino y puntualmente Estudiantes realizó un pasillo de espaldas cuando le tocó enfrentar al equipo de Rosario en los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

El espaldarazo de los jugadores de Estudiantes a Rosario Central en 2025 (Foto: captura de transmisión)

Esa decisión del Pincha abrió una herida en Rosario Central que hasta hoy no ha cerrado. En paralelo, la imagen de Ángel Di María se deterioró para un sector importante de los hinchas y, en este contexto, en Bolavip nos trasladamos a UNO en la previa de la final para saber la opinión de los fanáticos de Estudiantes sobre el Fideo.

Si bien hubo algunos que le agradecieron por lo hecho en la Selección Argentina, lo cierto es que la mayoría tuvo una opinión negativa. “Seca nuca”, “chupa medias de la AFA” o “debería aprender a callarse la boca” fueron algunas de las declaraciones de los hinchas de Estudiantes.

Los testimonios de los hinchas de Estudiantes sobre Di María

¿Qué piensan los hinchas de Estudiantes sobre Ángel Di María? 👀 pic.twitter.com/HZL8FOOC68 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 26, 2026

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Dónde ver la Supercopa Internacional

El partido, pautado para las 16:00 en el Madre de Ciudades, será posible de sintonizar mediante ESPN Premium del pack fútbol, aunque también se podrá ver por Dsports (canales 610 y 1610 de DirecTV) y DGo.