En La Bombonera, el Xeneize y el Halcón de Varela se miden en un partido de alto voltaje.

Este sábado por la tarde, Boca recibe a Defensa y Justicia por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 17:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. Vale resaltar que este encuentro es trascendental ya que define la Tabla Anual 2026 y si el Xeneize gana se consagra Campeón de Liga.

Sebastián Zunino, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

Vale recordar que Boca depende de sí mismo. Esto significa que, si consigue un triunfo, no importa el resultado de sus competidores ya que se convertiría en el nuevo campeón del fútbol argentino. Además, si empata y Argentinos y Rosario Central no ganan, levanta el trofeo. Y por último, si los tres equipos pierden, también se queda con el título.

A lo largo de su carrera, Zunino dirigió a Boca en ocho oportunidades y el Xeneize se encuentra invicto, ya que cosechó cuatro victorias y cuatro empates. La última vez que estuvo presente fue en el empate contra Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, donde finalmente se impuso por penales en la serie polémica por la inclusión de extranjeros.

Sebastián Zunino, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

En contraparte, el colegiado arbitró a Defensa y Justicia también en otras ocho ocasiones. En ese lapso de compromisos, el Halcón acumuló 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas, a lo largo de todas las veces que comandó los cotejos del elenco de Florencio Varela. Así las cosas, ahora será el encargado de impartir Justicia sobre el campo de juego de La Bombonera.

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Un dato importante a tener en cuenta es que está acompañado por Sebastián Raineri y Juan Mamani, como sus asistentes ya que fueron designados los jueces de línea. A su vez, como cuarto hombre está Daniel E. Zamora, en caso de emergencia. Por otro lado, Yamil Possi es el encargado del VAR, mientras que en el VAR se encuentra Walter Ferreyra.

Sebastián Zunino, árbitro del fútbol argentino. (Getty Images)

El equipo arbitral en Boca – Defensa y Justicia

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra