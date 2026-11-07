Dónde ver EN VIVO Boca vs. Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

En La Bombonera, el Xeneize recibe al Halcón de Florencio Varela con la posibilidad de ser Campeón de Liga por la Tabla Anual.

Este sábado por la tarde, Boca recibe a Defensa y Justicia por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 17:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. Vale resaltar que este encuentro es trascendental ya que define la Tabla Anual 2026 y si el Xeneize gana se consagra Campeón de Liga.

Los futbolistas de Boca tras vencer a River. (Getty Images)

En primer lugar, Boca depende de sí mismo. Esto significa que, si consigue un triunfo, no importa el resultado de sus competidores ya que se convertiría en el nuevo campeón del fútbol argentino. Además, si empata y Argentinos y Rosario Central no ganan, levanta el trofeo. Y por último, si los tres equipos pierden, también se queda con el título.

En contraparte, Defensa y Justicia necesita sumar. En el Torneo Clausura un punto significaría asegurar el 4° puesto en la Zona A y eso sería evitar a River, además de jugar de local los octavos de final. En la Tabla Anual, una victoria le daría muchas chances de jugar competiciones internacionales, porque si Boca libera un cupo ingresaría a la Sudamericana 2027.

Los futbolistas de Defensa y Justicia.

Dónde ver EN VIVO Boca – Defensa y Justicia hoy

Para seguir en vivo la transmisión oficial del enfrentamiento entre Boca y Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, hay dos opciones disponibles. Esto se debe a que ESPN Premium y también TNT Sports son los canales encargados del partido que podría definir al nuevo campeón del fútbol argentino.

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La previa de Boca – Defensa y Justicia

La definición de la Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos (+22) – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos (+12) – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos (+16) – COPA LIBERTADORES

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026