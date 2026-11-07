River hoy: posibles rivales de octavos, preparación especial en Pilar y el defensor que interesa

Todas las novedades del Millonario de este sábado 7 de noviembre, con el foco puesto en el cierre de la temporada regular.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este sábado 7 de noviembre de 2026, día en el que podría conocer a su rival de octavos de final del Torneo Clausura. Qué tiene que pasar para jugar contra Lanús, Defensa y Justicia o Newell´s, la decisión de ir a entrenar a Pilar en búsqueda de un cambio de aire, el marcador central que interesa y la palabra de Exequiel Palacios que ilusionó a los fanáticos.

¿Quién será el rival de octavos de final del Clausura?

Fin de semana de definiciones en el fútbol argentino. La fecha 16 del Torneo Clausura definirá cómo queda el cuadro de octavos de final. Definiciones ajustadas, diferencia de gol y localías: todo se tiene en cuenta pensando en gritar campeón. River, de pésimo inicio de la mano de Coudet, logró remontar y terminó en la cuarta posición de la Zona B, por lo que se aseguró definir en condición de local, al menos, los octavos de final.

El Millonario se impuso ante Aldosivi el pasado jueves, pero debía esperar que Belgrano y Barracas Central no goleen para mantener esa posición. El Pirata cayó ante Gimnasia, mientras que el Guapo superó 2 a 0 a Racing, por lo que los de Ponzio lograron sostener su puesto sin problema.

Hasta el momento, Lanús se encuentra en la quinta posición de la Zona A, por lo que sería el rival de River en octavos de final. Para que el Granate visite el Monumental por los octavos de final deberán darse una serie de resultados: si Defensa y Justicia gana o empata ante Boca será inalcanzable en el cuarto puesto, mientras que un empate o victoria propia ante Central Córdoba le asegurará el puesto.

Defensa y Justicia se encuentra en la cuarta posición actualmente, pero podría quedar quinto. Para eso tendría que perder ante Boca y que Lanús le gane a Central Córdoba en Santiago del Estero. Cabe destacar que tanto el Granate como el Halcón tienen la misma diferencia de gol.

Sin lugar a dudas, las chances de River de jugar contra Newell´s en octavos de final son muy pocas. Para que la Lepra alcance el quinto lugar tendría que ganarle a Instituto en Córdoba y esperar que Lanús caiga en Santiago del Estero ante Central Córdoba. Los rosarinos tienen 3 puntos menos y 4 goles menos en lo que respecta a la diferencia.

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Se viene una concentración especial en Pilar

River volverá a jugar de manera oficial el fin de semana del 22 de noviembre ya que el próximo fin de semana no habrá actividad por el Clausura por la Fecha FIFA. Ante esta situación, el plantel se concentrará el 11 y 12 de noviembre en un hotel de Pilar con la misión de trabajar doble turno y también de enfocarse de lleno en lo que se viene.

Leonardo Ponzio, entrenador de River Plate. (Foto: Prensa River).

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El marcador central que interesa

Si bien River está enfocado de lleno en el Torneo Clausura, con el objetivo claro de ganarlo, la realidad es que empiezan a sonar algunos nombres para reforzar el plantel de cara al 2027. Uno de los jugadores que vuelve a aparecer en el radar es Francisco Álvarez, defensor central de Argentinos Juniors que estuvo cerca de llegar en el último mercado de pases.

Francisco Álvarez, defensor de Argentinos. (Foto: Prensa Argentinos Juniors).

Exequiel Palacios habló de River

Exequiel Palacios es uno de los tantos talentos que exportó el fútbol argentino durante los últimos años. En ese sentido y tal como lo hizo siempre, demostró su pasión y ahora reveló que quiere volver a River de cara al futuro para tener una segunda etapa. Así las cosas, esta nueva declaración que ratifica lo dicho varias veces, despertó la ilusión de los hinchas.

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En una entrevista exclusiva con Los Edul, Pala fue contundente. “Me gustaría volver bien y disfrutar. Soy muy hincha de River“, sentenció sobre su deseo de regresar al club de sus amores. Inmediatamente después, redobló la apuesta y soltó: “Quiero estar preparado, devolverle cosas a River y estar a la altura porque te exige todo el tiempo, ya lo viví“.

Luego, recordó cuando estuvo en el paravalanchas con Los Borrachos del Tablón. “Quedó para el cuadro y la historia. Fue en Santiago del Estero contra Rosario Central. La idea era ir a platea con unos amigos, después dijimos de ir 10 minutos y volver, pero cuando estábamos ahí…“, recordó. Además, agregó: “Uno siempre va a estar agradecido a la gente“.

Por otro lado, se refirió a su infancia y el esfuerzo del día a día. “De chico con mi mamá, por temas económicos, me tomaba un tren y dos colectivos“, confesó Palacios. No conforme con esa declaración, también añadió: “Salía del colegio al mediodía y me iba directo para River, tenía dos horas de viaje. Terminábamos llegando a casa a las 9 o 10 de la noche“.

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Exequiel Palacios. (Foto: Getty).

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