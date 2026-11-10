Tres equipos argentinos están en el top 10 de los peores de Sudamérica en 2026

Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi y Central Córdoba aparecen en el ranking de los clubes que menos puntos sumaron en la temporada.

Con la fase de grupos completa, el Torneo Clausura entra en etapa de definición con los 16 clasificados a los octavos de final. En ese sentido, los otros 14 equipos participantes ya quedaron fuera de competencia oficial hasta el próximo año, mientras que Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi se preparan para disputar la Primera Nacional tras descender.

Debido a la mala campaña de estos dos equipos, sumada a la de Central Córdoba de Santiago del Estero, según el sitio Transfermarkt, los clubes quedaron dentro del top 10 de los peores de Sudamérica, teniendo en cuenta la cantidad de puntos obtenidos a lo largo de la temporada.

El peor ubicado en la lista es Estudiantes de Río Cuarto. El León del Imperio solamente cosechó 14 puntos a lo largo de la temporada, producto de tres victorias y cinco empates, por lo que perdió la categoría a falta de varias fechas para el cierre del Torneo Clausura.

Aldosivi, por su parte, está en la tercera posición, tan solo por arriba del mencionado Estudiantes y de Trujillanos de Venezuela. A lo largo del año sacó 25 puntos contabilizando los 19 de la Tabla Anual más los seis por dos victorias en Copa Argentina. Por ese mal desempeño, descendió a falta de una fecha.

Aldosivi descendió a la Primera Nacional. (Getty).

Finalmente, el tercer argentino involucrado dentro del top 10 es Central Córdoba de Santiago del Estero. El Ferroviario solamente sacó 27 puntos en el año, por lo que quedó cerca de la zona de descenso y arrancará comprometido en la tabla de promedios del próximo año.

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Central Córdoba, dentro del top 10 de los peores equipos del año. (Getty).

Cabe destacar que si bien tampoco tuvo un gran año, Deportivo Riestra no ingresó en este ranking, ya que sumó 33 puntos en total, teniendo en cuenta los 23 puntos cosechados de Tabla Anual, más 5 de Copa Argentina (una victoria y dos empates) y otros 5 de Copa Sudamericana (una victoria y dos empates).

El top 10 de los peores equipos sudamericanos de la temporada

Estudiantes de Río Cuarto – 14 puntos Trujillanos (Venezuela) – 23 puntos Aldosivi – 25 puntos San Lorenzo (Paraguay) – 26 puntos Academia del Balompié Boliviano (Bolivia) – 26 puntos GV San José (Bolivia) – 26 puntos Central Córdoba – 27 puntos Universitario de Vinto (Bolivia) – 28 puntos Cobresal (Chile) – 30 puntos Anzoátegui (Venezuela) – 30 puntos

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