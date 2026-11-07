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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Huracán por la fecha 16 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Argentinos Juniors vs. Huracan, Torneo Clausura
Argentinos Juniors vs. Huracan, Torneo Clausura

Argentinos Juniors recibe a Huracán este sábado 7 de noviembre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona.

Argentinos Juniors llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Huracán tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Argentinos Juniors viene de ganar 2-1 como visitante ante Atlético Tucumán. El equipo ocupa el puesto 2 con 31 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Independiente Rivadavia.

Huracán perdió 0-2 como local ante Tigre en la fecha anterior. Huracán está 10° en la tabla con 19 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Rosario Central.

El historial entre Argentinos Juniors y Huracán

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentaron 30 veces en los últimos años: 8 triunfos de Argentinos Juniors, 10 de Huracán y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/05/2026Argentinos Juniors vs. Huracán1-0Liga Profesional Argentina
28/04/2026Huracán vs. Argentinos Juniors1-2Liga Profesional Argentina
16/08/2025Huracán vs. Argentinos Juniors1-0Liga Profesional Argentina
12/02/2025Argentinos Juniors vs. Huracán1-1Liga Profesional Argentina
24/08/2024Argentinos Juniors vs. Huracán0-0Liga Profesional Argentina
14/08/2024Argentinos Juniors vs. Huracán1-1Copa Argentina
10/03/2024Huracán vs. Argentinos Juniors1-1Liga Profesional Argentina
25/10/2023Argentinos Juniors vs. Huracán1-2Liga Profesional Argentina
16/04/2023Huracán vs. Argentinos Juniors0-0Liga Profesional Argentina
10/10/2022Argentinos Juniors vs. Huracán1-1Liga Profesional Argentina

Horario del partido

  • Argentina: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Chile: TyC Sports Internacional
  • Perú: TyC Sports Internacional
  • Ecuador: TyC Sports Internacional
  • Colombia: TyC Sports Internacional
  • Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
  • México: TyC Sports Internacional
  • Estados Unidos: Fanatiz, ViX
  • Centroamérica: TyC Sports Internacional

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs
  • Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs

En síntesis

  • Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Argentinos Juniors suma 31 puntos tras vencer a Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia y Banfield.
  • Huracán suma 19 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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