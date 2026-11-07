Dónde ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Huracán por la fecha 16 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Argentinos Juniors recibe a Huracán este sábado 7 de noviembre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona.

Argentinos Juniors llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Huracán tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Argentinos Juniors viene de ganar 2-1 como visitante ante Atlético Tucumán. El equipo ocupa el puesto 2 con 31 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Independiente Rivadavia.

Huracán perdió 0-2 como local ante Tigre en la fecha anterior. Huracán está 10° en la tabla con 19 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Rosario Central.

El historial entre Argentinos Juniors y Huracán

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentaron 30 veces en los últimos años: 8 triunfos de Argentinos Juniors, 10 de Huracán y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/05/2026 Argentinos Juniors vs. Huracán 1-0 Liga Profesional Argentina 28/04/2026 Huracán vs. Argentinos Juniors 1-2 Liga Profesional Argentina 16/08/2025 Huracán vs. Argentinos Juniors 1-0 Liga Profesional Argentina 12/02/2025 Argentinos Juniors vs. Huracán 1-1 Liga Profesional Argentina 24/08/2024 Argentinos Juniors vs. Huracán 0-0 Liga Profesional Argentina 14/08/2024 Argentinos Juniors vs. Huracán 1-1 Copa Argentina 10/03/2024 Huracán vs. Argentinos Juniors 1-1 Liga Profesional Argentina 25/10/2023 Argentinos Juniors vs. Huracán 1-2 Liga Profesional Argentina 16/04/2023 Huracán vs. Argentinos Juniors 0-0 Liga Profesional Argentina 10/10/2022 Argentinos Juniors vs. Huracán 1-1 Liga Profesional Argentina

Publicidad

Horario del partido

Argentina: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Venezuela: TyC Sports Internacional, inter

TyC Sports Internacional, inter México: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Estados Unidos: Fanatiz, ViX

Fanatiz, ViX Centroamérica: TyC Sports Internacional

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs

Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs

Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs

En síntesis