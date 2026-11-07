Dónde ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Huracán por la fecha 16 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Argentinos Juniors recibe a Huracán este sábado 7 de noviembre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona.
Argentinos Juniors llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Huracán tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Argentinos Juniors viene de ganar 2-1 como visitante ante Atlético Tucumán. El equipo ocupa el puesto 2 con 31 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Independiente Rivadavia.
Huracán perdió 0-2 como local ante Tigre en la fecha anterior. Huracán está 10° en la tabla con 19 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Rosario Central.
El historial entre Argentinos Juniors y Huracán
Argentinos Juniors y Huracán se enfrentaron 30 veces en los últimos años: 8 triunfos de Argentinos Juniors, 10 de Huracán y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/05/2026
|Argentinos Juniors vs. Huracán
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|28/04/2026
|Huracán vs. Argentinos Juniors
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|16/08/2025
|Huracán vs. Argentinos Juniors
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|12/02/2025
|Argentinos Juniors vs. Huracán
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|24/08/2024
|Argentinos Juniors vs. Huracán
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|14/08/2024
|Argentinos Juniors vs. Huracán
|1-1
|Copa Argentina
|10/03/2024
|Huracán vs. Argentinos Juniors
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|25/10/2023
|Argentinos Juniors vs. Huracán
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|16/04/2023
|Huracán vs. Argentinos Juniors
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|10/10/2022
|Argentinos Juniors vs. Huracán
|1-1
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Chile: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
- México: TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz, ViX
- Centroamérica: TyC Sports Internacional
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs
- Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs
En síntesis
- Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Argentinos Juniors suma 31 puntos tras vencer a Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia y Banfield.
- Huracán suma 19 puntos en el torneo.