En River fue promesa, en México ídolo y ahora jugará en Boca Unidos el Torneo Federal

Sufrió el descenso y celebró la vuelta a Primera con El Millonario. Se marchó justo antes del arribo de Gallardo como DT, Ahora representará por primera vez a un club de su provincia como profesional.

Por Juan Ignacio Portiglia

El ex River jugará en Boca Unidos el Torneo Federal 2026.
Daniel Villalba hizo su debut en River en el Clausura de 2009, cuando era convocado habitual a los seleccionados juveniles de Argentina. Le tocó vivir siendo muy joven el descenso en 2011 y jugó la Primera Nacional logrando la vuelta a Primera División, con Matías Almeyda como entrenador.

En 2014, tras conquistar el Torneo Final con Ramón Díaz, se fue el fútbol mexicano justo antes que asumiera Marcelo Gallardo y en Tiburones Rojos de Veracruz, jugando Liga MX, se ganó rápido el cariño de los hinchas hasta convertirse en un ídolo de la institución en la que jugó 151 partidos en dos ciclos diferentes.

Alejado hace tiempo de los grandes focos, con experiencias no del todo buenas en Brasil y Paraguay, incluido también un paso por Ferrocarril Oeste, Keko volvió a ser noticia por la vuelta a jugar en su provincia, Corrientes, vinculándose a Boca Unidos para jugar el Torneo Federal 2026, tras un paso por Gimnasia y Tiro de Salta en Primera Nacional.

Le damos la bienvenida a Daniel Keko Villalba al plantel profesional. Seguimos incorporando jerarquía y experiencia para buscar el objetivo máximo. Bienvenido al club de Corrientes, Keko“, se publicó en las redes sociales del equipo generando gran repercusión y los saludos de hinchas de diferentes clubes por los que pasó el jugador de 33 años.

Daniel Villalba dejó un gran recuerdo en Veracruz.

El futbolista ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo al que se había enfrentado defendiendo la camiseta de River, como titular en el encuentro de la Primera Nacional que terminó con triunfo por 2-1 para el equipo que por aquel entonces dirigía Matías Almeyda.

Villalba explicó por qué decidió irse de River

Hace ya varios años, en una entrevista concedida a River Monumental, Keko había explicado las razones que lo llevaron a dejar el club incluso cuando sentía encontrarse en su mejor momento futbolístico desde que debutó en Primera División.

“El 2014, el último torneo que jugué en River fue el mejor de mi carrera. Creo que me apresuré en irme. Sentí que no iba a tener mucha participación con Marcelo Gallardo. No me lo dijo él. Igual no me arrepiento. Quería tener la chance de jugar afuera. Pienso que me apresuré porque no hablé con el Muñeco y además me llamó el presidente de México (Veracruz) que estaban en Cancún y me dijeron que me querían, que me estaban esperando”, fueron sus palabras.

Data clave

  • Daniel Villalba fichó por el club Boca Unidos de Corrientes para el torneo Federal 2026.
  • El futbolista de 33 años disputó un total de 151 partidos en el club mexicano Veracruz.
  • Villalba debutó en River en 2009 y ganó el Torneo Final de 2014 con Ramón Díaz.
Juan Ignacio Portiglia

toti pasman

