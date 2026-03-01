¿Se juega la Finalissima entre Argentina y España por el conflicto bélico en Medio Oriente?

La expectativa que viene generando la Finalissima entre la Selección Argentina y su par de España se vio afectada en las últimas horas por el conflicto bélico en Medio Oriente que por ahora mantiene la incertidumbre sobre la realización del encuentro del próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail.

La delicada situación en el Golfo Pérsico y los ataques de Irán hacia las bases estadounidenses en Doha, Qatar, encendieron las alarmas de las autoridades de CONMEBOL, UEFA, AFA y la RFEF, quienes a esta hora dudan sobre si el partido podrá jugarse en el estadio que vio campeón a la Selección Argentina del último Mundial.

De hecho, en las últimas horas, la Asociación de Fútbol de Qatar publicó un comunicado en el que anuncia la suspensión momentánea de toda actividad deportiva “hasta nuevo aviso”.

“La Asociación de Fútbol de Qatar anuncia la posposición de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo a través de los canales oficiales de la Asociación”, publicó la QFA en sus cuentas oficiales de redes sociales.

El comunicado oficial de las autoridades qataríes.

¿Se juega la Finalissima en Qatar?

Fuentes del Comité Organizador del Qatar Football Festival dijeron a BOLAVIP que, hasta el momento, el partido no está suspendido ni postergado, aunque habrá que estar atentos a cómo sigue la situación bélica en las próximas horas.

El encuentro que pondrá cara a cara al campeón de la Copa América ante el ganador de la Eurocopa forma parte del denominado “Qatar Football Festival”, que también incluye otros cinco amistosos. De hecho, la Selección de Lionel Scaloni tiene pautado un segundo partido, el martes 31 de marzo, ante el seleccionado local también en el Estadio Lusail.

El cronograma de partidos del Qatar Football Festival 2026

Fecha Partido Estadio Jueves 26 de marzo Egipto vs. Arabia Saudita Estadio Ahmad bin Ali Jueves 26 de marzo Qatar vs. Serbia Estadio Jassim bin Hamad Viernes 27 de marzo Argentina vs. España (Finalissima) Estadio Lusail Lunes 30 de marzo Egipto vs. España Estadio Lusail Lunes 30 de marzo Arabia Saudita vs. Serbia Estadio Jassim bin Hamad Martes 31 de marzo Qatar vs. Argentina Estadio Lusail

¿Hay otras posibles sedes para la Finalissima entre Argentina y España?

Si bien en principio se trata de pura especulación, en caso de que el encuentro no pueda disputarse en Doha, hay quienes dicen que el mítico Estadio de Wembley, en Reino Unido, podría ser escenario de la Finalissima, tal como sucedió en 2022, cuando Argentina derrotó a Italia en la previa del Mundial de Qatar.

También podría especularse con la chance de que el encuentro se mude a Estados Unidos, teniendo en cuenta que dicho país albergará, junto con México y Canadá, el próximo Mundial que comenzará el 11 de junio.

DATOS CLAVE