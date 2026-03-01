Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Cuándo podría debutar Coudet en River y cuál será la primera gran decisión que debe tomar

El Millonario llegó a un acuerdo de palabra con el Chacho y ahora solo resta hacerlo con Deportivo Alavés, que no pondrá palos en la rueda.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Eduardo Coudet
© GettyEduardo Coudet

Cuando Marcelo Gallardo comunicó oficialmente que dejaría de ser el entrenador de River, los nombres que aparecieron sobre la mesa fueron los esperados: Eduardo Coudet, Hernán Crespo, Matías Almeyda y también se ubicó como candidato a Pablo César Aimar, quien se encuentra enfocado en la Selección Argentina en su rol de ayudante de campo de Lionel Scaloni. No hubo sorpresa alguna ya que en el Millonario pareciera ser una condición tener historia previa en el club.

Finalmente, el elegido por la dirigencia fue Eduardo Coudet, que tuvo dos exitosos ciclos como jugador del club entre fines de los 90 y comienzos de los 2000 y dejó un gran recuerdo en los hinchas. El Chacho trabaja en Deportivo Alavés, pero eso no impidió que River lo vaya a buscar, tampoco al entrenador escuchar la propuesta.

Desde Deportivo Alavés están al tanto de la oferta y también del deseo de Eduardo Coudet, por lo que no pondrán palos en la rueda para su salida y es que los vascos se juegan la permanencia en el tramo final de LaLiga, pero teniendo en cuenta los últimos resultados adversos, no ven con malos ojos un cambio de timón.

Acuerdo total entre River y Coudet

El pasado viernes, Deportivo Alavés perdió 2 a 0 ante Levante y una vez finalizado el encuentro, el propio Christian Bragarnik -representante del Chacho- admitió que desde River le pidieron una reunión para dialogar con Coudet. La misma se llevó a cabo el pasado sábado y el acuerdo fue total. El entrenador firmará un contrato por los próximos dos años y arribará a Buenos Aires en los próximos días.

Eduardo Coudet será entrenador de River. (Foto: Getty).

¿Cuándo podría debutar Coudet en River?

River inició gestiones para que Santiago Solari deje a Real Madrid y asuma como Director Deportivo

ver también

River inició gestiones para que Santiago Solari deje a Real Madrid y asuma como Director Deportivo

El Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo lunes por la octava jornada de la Zona B del Torneo Apertura con Marcelo Escudero como entrenador. Se estima que entre miércoles y jueves llegue Coudet a Argentina y su debut sería el jueves 12 de marzo contra Huracán en condición de visitante. Cabe destacar que el domingo 8 se iba a jugar el partido entre River y Atlético Tucumán, pero el mismo será reprogramado por el paro que se hará ese fin de semana.

Publicidad

La primera gran decisión de Coudet en River

El Chacho llegará a Buenos Aires entre miércoles y jueves, pero no hay duda alguna que ya comenzó a trabajar con la cabeza puesta en River. Probablemente en estos días habrá analizado el plantel y tendrá en su cabeza cómo quiero hacer jugar a su equipo, pero también sabe que tiene que tomar una decisión importante: utilizar los cupos disponibles para incorporar jugadores o quedarse con lo que tiene.

Cabe recordar que River tiene la posibilidad de incorporar dos jugadores hasta el 10 de marzo y eso se debe a dos situaciones puntuales: la primera fue la salida a préstamo de Matías Galarza Fonda a Atlanta United y la otra fue la dura lesión que sufrió Juan Carlos Portillo el pasado 12 de febrero ante Argentinos Juniors, que fue una rotura de ligamentos de la rodilla.

DATOS CLAVE

  • Eduardo Coudet fue elegido por la dirigencia de River para reemplazar a Marcelo Gallardo.
  • El entrenador firmará un contrato por dos años tras el acuerdo alcanzado el sábado.
  • El debut de Coudet se estima para el 12 de marzo contra Huracán de visitante.
Publicidad
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Un campeón del mundo fue condenado a tres años de prisión
Offside

Un campeón del mundo fue condenado a tres años de prisión

Hansi Flick advierte a Diego Simeone con Lamine Yamal
Fútbol europeo

Hansi Flick advierte a Diego Simeone con Lamine Yamal

River hoy: la formación vs Independiente Rivadavia y cuándo debutaría Coudet
River Plate

River hoy: la formación vs Independiente Rivadavia y cuándo debutaría Coudet

La reacción de los hinchas de Ajax al debut absoluto de Maher Carrizo: “Demasiado tarde”
Fútbol europeo

La reacción de los hinchas de Ajax al debut absoluto de Maher Carrizo: “Demasiado tarde”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo