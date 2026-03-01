Cuándo podría debutar Coudet en River y cuál será la primera gran decisión que debe tomar

Cuando Marcelo Gallardo comunicó oficialmente que dejaría de ser el entrenador de River, los nombres que aparecieron sobre la mesa fueron los esperados: Eduardo Coudet, Hernán Crespo, Matías Almeyda y también se ubicó como candidato a Pablo César Aimar, quien se encuentra enfocado en la Selección Argentina en su rol de ayudante de campo de Lionel Scaloni. No hubo sorpresa alguna ya que en el Millonario pareciera ser una condición tener historia previa en el club.

Finalmente, el elegido por la dirigencia fue Eduardo Coudet, que tuvo dos exitosos ciclos como jugador del club entre fines de los 90 y comienzos de los 2000 y dejó un gran recuerdo en los hinchas. El Chacho trabaja en Deportivo Alavés, pero eso no impidió que River lo vaya a buscar, tampoco al entrenador escuchar la propuesta.

Desde Deportivo Alavés están al tanto de la oferta y también del deseo de Eduardo Coudet, por lo que no pondrán palos en la rueda para su salida y es que los vascos se juegan la permanencia en el tramo final de LaLiga, pero teniendo en cuenta los últimos resultados adversos, no ven con malos ojos un cambio de timón.

Acuerdo total entre River y Coudet

El pasado viernes, Deportivo Alavés perdió 2 a 0 ante Levante y una vez finalizado el encuentro, el propio Christian Bragarnik -representante del Chacho- admitió que desde River le pidieron una reunión para dialogar con Coudet. La misma se llevó a cabo el pasado sábado y el acuerdo fue total. El entrenador firmará un contrato por los próximos dos años y arribará a Buenos Aires en los próximos días.

Eduardo Coudet será entrenador de River. (Foto: Getty).

¿Cuándo podría debutar Coudet en River?

El Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo lunes por la octava jornada de la Zona B del Torneo Apertura con Marcelo Escudero como entrenador. Se estima que entre miércoles y jueves llegue Coudet a Argentina y su debut sería el jueves 12 de marzo contra Huracán en condición de visitante. Cabe destacar que el domingo 8 se iba a jugar el partido entre River y Atlético Tucumán, pero el mismo será reprogramado por el paro que se hará ese fin de semana.

La primera gran decisión de Coudet en River

El Chacho llegará a Buenos Aires entre miércoles y jueves, pero no hay duda alguna que ya comenzó a trabajar con la cabeza puesta en River. Probablemente en estos días habrá analizado el plantel y tendrá en su cabeza cómo quiero hacer jugar a su equipo, pero también sabe que tiene que tomar una decisión importante: utilizar los cupos disponibles para incorporar jugadores o quedarse con lo que tiene.

Cabe recordar que River tiene la posibilidad de incorporar dos jugadores hasta el 10 de marzo y eso se debe a dos situaciones puntuales: la primera fue la salida a préstamo de Matías Galarza Fonda a Atlanta United y la otra fue la dura lesión que sufrió Juan Carlos Portillo el pasado 12 de febrero ante Argentinos Juniors, que fue una rotura de ligamentos de la rodilla.

