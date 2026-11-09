En su visita al Cottolengo Don Orione, el Papa León XIV recibió la camiseta de Estudiantes

Su Santidad arribó a Buenos Aires el pasado domingo y se quedará en el país hasta el próximo miércoles, con una agenda cargada.

Son jornada de suma emoción para los fieles católicos en Argentina. Tras 39 años, un Papa vuelve a pisar el país. Luego de lo que fue la visita de Juan Pablo II en 1987, el pasado domingo 8 de noviembre arribó a Buenos Aires el Papa León XIV. Su Santidad permanecerá en el país hasta el próximo miércoles.

En el día de su llegada, León XIV visitó la Plaza San Martín y homenajeó al padre de la patria, estuvo en el Palacio Libertad, donde dejó un importante mensaje político. Este lunes inició su actividad en el Cottolengo Don Orione, con una visita sumamente emotiva donde se encontró con los residentes -personas con discapacidad principalmente- y recibió el cariño de los presentes.

León XIV saludó a los fieles que lo esperaron en las inmediaciones del Cottolengo Don Orione y allí recibió una camiseta de Estudiantes de La Plata. La periodista Marita Duarta de Radio Provincia llevó una casaca del Pincha y aprovechó para dársela a Su Santidad, que la tomó y rápidamente se la dio a uno de sus asistentes.

En su visita al Cotolengp Don Orione, en la previa de la Final de la Copa Libertadores, el Papa León XIV se llevó la camiseta de @EdelpOficial. La cobertura de @provincia1270 y la "audacia" de @marita1270. pic.twitter.com/WYXZUfejRR — sergio ravenna (@smravenna) November 9, 2026

Se vienen días importantes para Estudiantes

El andar de Estudiantes de La Plata no fue el ideal en el plano doméstico: no se clasificó a playoffs y tampoco a las copas internacionales de 2027 mediante la Tabla Anual. Pero el Pincha tiene el foco puesto en lo que pasará el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo cuando se vea las caras ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores.

La agenda del Papa León XIV en Argentina

9/11 – visita al Cottolengo Don Orione, misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles y encuentro con referentes sindicales.

10/11 – viaje a Córdoba para dar una misa enla explanada de la Escuela de Aviación Militar

11/11 – visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires en Devoto y misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján

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