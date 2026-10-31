Conmebol confirmó el horario de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

Estudiantes va por su quinta Copa Libertadores. Tras superar a Flamengo en una semifinal infartante, el Pincha ahora se medirá ante Palmeiras en la gran final, que tendrá lugar en el Estadio Centenario de Montevideo el próximo sábado 28 de noviembre. Tal como sucede desde 2019, será a partido único.
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Este sábado, la Conmebol dio a conocer el horario de la final de la Copa Libertadores 2026: será a partir de las 17 horas. Atrás quedaron aquellas memorables finales nocturnas y, desde que se celebran a partido único en sedes neutrales, todas ellas fueron de tarde.
Conmebol oficializó el horario de la final de la Libertadores 2026. (Foto: @Libertadores).
El camino de Estudiantes en la Copa Libertadores 2026
- Fase de grupos | Clasificó segundo con 9 puntos en el Grupo A que compartió con Flamengo, Independiente Medellín y Cusco FC
- Octavos de final | Derrotó 4 a 1 en el global a Universidad Católica
- Cuartos de final | Derrotó 2 a 1 en el global a Corinthians
- Semifinal | Derroto por penales a Flamengo tras igualar 0 a 0 en el global
Muslera, el héroe ante Flamengo. (Foto: Getty).
Conmebol rechazó el pedido de Flamengo por Marcos Rojo y ratificó a Estudiantes como finalista de la Libertadores
El camino de Palmeiras en la Copa Libertadores 2026
Fase de grupos | Clasificó segundo con 11 puntos en el Grupo F que compartió con Cerro Porteño, Sporting Cristal y Junior
Octavos de final | Derrotó 2 a 1 en el global a Cerro Porteño
Cuartos de final | Derrotó por penales a Liga de Quito tras igualar 3 a 3 en el global
Semifinal | Derroto por penales a Fluminense tras igualar 2 a 2 en el global
Palmeiras festeja la clasificación a la final tras superar a Fluminense. (Foto: Getty).
El cuadro de la Copa Libertadores 2026
DATOS CLAVE
- Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras.
- Estudiantes y Palmeiras definirán el título el sábado 28 de noviembre a las 17 horas.
- El Estadio Centenario de Montevideo albergará la final a partido único del torneo continental.