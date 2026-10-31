Conmebol confirmó el horario de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

El Pincha y el Verdao se verán las caras el próximo 28 de noviembre en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Estudiantes va por su quinta Copa Libertadores. Tras superar a Flamengo en una semifinal infartante, el Pincha ahora se medirá ante Palmeiras en la gran final, que tendrá lugar en el Estadio Centenario de Montevideo el próximo sábado 28 de noviembre. Tal como sucede desde 2019, será a partido único.

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Este sábado, la Conmebol dio a conocer el horario de la final de la Copa Libertadores 2026: será a partir de las 17 horas. Atrás quedaron aquellas memorables finales nocturnas y, desde que se celebran a partido único en sedes neutrales, todas ellas fueron de tarde.

Conmebol oficializó el horario de la final de la Libertadores 2026. (Foto: @Libertadores).

El camino de Estudiantes en la Copa Libertadores 2026

Fase de grupos | Clasificó segundo con 9 puntos en el Grupo A que compartió con Flamengo, Independiente Medellín y Cusco FC

| Clasificó segundo con 9 puntos en el Grupo A que compartió con Flamengo, Independiente Medellín y Cusco FC Octavos de final | Derrotó 4 a 1 en el global a Universidad Católica

| Derrotó 4 a 1 en el global a Universidad Católica Cuartos de final | Derrotó 2 a 1 en el global a Corinthians

| Derrotó 2 a 1 en el global a Corinthians Semifinal | Derroto por penales a Flamengo tras igualar 0 a 0 en el global

Muslera, el héroe ante Flamengo. (Foto: Getty).

El camino de Palmeiras en la Copa Libertadores 2026

Fase de grupos | Clasificó segundo con 11 puntos en el Grupo F que compartió con Cerro Porteño, Sporting Cristal y Junior

Octavos de final | Derrotó 2 a 1 en el global a Cerro Porteño

Cuartos de final | Derrotó por penales a Liga de Quito tras igualar 3 a 3 en el global

Semifinal | Derroto por penales a Fluminense tras igualar 2 a 2 en el global

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Palmeiras festeja la clasificación a la final tras superar a Fluminense. (Foto: Getty).

El cuadro de la Copa Libertadores 2026

DATOS CLAVE

Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras .

jugará la final de la ante . Estudiantes y Palmeiras definirán el título el sábado 28 de noviembre a las 17 horas .

definirán el título el sábado a las . El Estadio Centenario de Montevideo albergará la final a partido único del torneo continental.