River hoy: la racha negativa a romper ante Lanús y los 13 cedidos a préstamo

Todas las novedades del Millonario de este lunes 9 de noviembre, con el foco puesto en los playoffs del Torneo Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 9 de noviembre de 2026, con la mente en los playoffs del Torneo Clausura, con Lanús como rival confirmado para los octavos de final. La racha negativa de 94 años que buscará romper ante el Granate, Izquierdoz palpitó el duelo frente al Millonario, la mini pretemporada que se viene en Pilar y los 13 jugadores que están a préstamo.

River busca romper una racha de 94 años

Para River será un partido de suma importancia ante Lanús, ya que la única chance que tiene de clasificar a la Copa Libertadores 2027 es siendo campeón del Torneo Clausura. El rival no será sencillo y la historia reciente en duelos de eliminación directa así lo demuestra.

El usuario de X, @lahistoriariver, relevó cómo fueron las seis veces que el Millonario y el Granate se midieron en instancias de eliminación directa y las estadísticas son adversas para los de Núñez, que solamente se impusieron una sola vez: en 1932, en el marco de las semifinales de la Copa Competencia, luego fueron cinco victorias para los del Sur del Gran Buenos Aires.

Copa Competencia 1932 | River 4 – 3 Lanús (resultado global)

Copa Beccar Varela 1934 | River 0 – 1 Lanús

Copa Sudamericana 2009 | River 1 – 3 Lanús (resultado global)

Copa Sudamericana 2013 | River 1 – 3 Lanús (resultado global)

Supercopa Argentina 2017 | River 0 – 3 Lanús

Copa Libertadores 2017 | River 3 – 4 Lanús (resultado global)

Izquierdoz palpitó el duelo ante River

Carlos Izquierdoz es uno de los jugadores de mayor experiencia en el fútbol argentino y eso no está en discusión. En ese sentido, el capitán de Lanús no tardó en palpitar el inminente enfrentamiento contra River por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, que será este fin de semana venidero. En medio de ese contexto, decidió romper el silencio.

En una entrevista luego del empate con Central Córdoba, el defensor de Lanús fue contundente. “Es lindo ir a jugar al Monumental“, sentenció Izquierdoz en primera instancia. Pocos segundos después, redobló la apuesta y fue ahí cuando manifestó: “Va a estar repleto de gente de ellos. ¿Qué desafío más lindo que ir y ganar?“.

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Inmediatamente después, se refirió a su estadía en el Xeneize y los enfrentamientos con River. “Lo que viví en el pasado con Boca ya está“, deslizó el Cali. Por otro lado, resaltó su historial con el Granate y aseguró: “Con Lanús hemos tenido grandes partidos en esa cancha, con clasificaciones históricas. Ojalá podamos volver hacerlo y pasar de fase“.

Además, elogió a Nicolás Otamendi y la importancia de su figura en el país. “Es una gloria del fútbol argentino, yo no me comparo con semejante animal“, expresó Izquierdoz sobre el campeón del mundo. Por último, también reconoció: “Sí tenemos nuestros años, somos los dos de la misma camada del ’88. Tengo una gran admiración y respeto por él”.

Carlos Izquierdoz. (Foto: Getty).

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Mini pretemporada en Pilar

River volverá a jugar de manera oficial el fin de semana del 22 de noviembre ya que el próximo fin de semana no habrá actividad por el Clausura por la Fecha FIFA. Ante esta situación, el plantel se concentrará el 11 y 12 de noviembre en un hotel de Pilar con la misión de trabajar doble turno y también de enfocarse de lleno en lo que se viene.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Los 13 jugadores que están a préstamo

Maximiliano Salas : a préstamo en Independiente Rivadavia hasta julio de 2027, regresó a River para ser operado de su rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. Atravesará un período de su recuperación en Núñez previo a regresar a la Lepra mendocina para la última etapa. Salas tiene una opción de compra de U$S 4.000.000 por el 50% de su pase.

: a préstamo en Independiente Rivadavia hasta julio de 2027, regresó a River para ser operado de su rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. Atravesará un período de su recuperación en Núñez previo a regresar a la Lepra mendocina para la última etapa. Salas tiene una opción de compra de U$S 4.000.000 por el 50% de su pase. Matías Galarza Fonda : a préstamo hasta fin de año en Inter Miami. Si disputa el 66% de los partidos su opción de compra se vuelve obligatoria por U$S 3.000.000 y el 50% de su ficha. Kevin Castaño : una de las inversiones más caras de la historia de River, Castaño fue cedido al Atlético Mineiro (rival de Boca en la final de la Copa Sudamerica) hasta mitad del 2027 con opción de compra.

: a préstamo hasta fin de año en Inter Miami. Si disputa el 66% de los partidos su opción de compra se vuelve obligatoria por U$S 3.000.000 y el 50% de su ficha. : una de las inversiones más caras de la historia de River, Castaño fue cedido al Atlético Mineiro (rival de Boca en la final de la Copa Sudamerica) hasta mitad del 2027 con opción de compra. Cristian Jaime : quizás el nombre que más ruido hace en el mundo River. El joven surgido de las inferiores disfruta un gran pasar en Peñarol donde esta cedido sin opción de compra hasta mediados del 2027. Debido a que Jaime cumplió ciertos objetivos, los de Núñez perdieron la oportunidad de repesca en diciembre.

: quizás el nombre que más ruido hace en el mundo River. El joven surgido de las inferiores disfruta un gran pasar en Peñarol donde esta cedido sin opción de compra hasta mediados del 2027. Debido a que Jaime cumplió ciertos objetivos, Giuliano Galoppo : a préstamo en Atlanta United de la MLS, volverá a River Plate a mitad del 2027 a menos que el equipo del Tata Martino pague su opción de U$S 6.000.000.

: a préstamo en Atlanta United de la MLS, volverá a River Plate a mitad del 2027 a menos que el equipo del Tata Martino pague su opción de U$S 6.000.000. David Martínez : el defensor nacionalizado paraguayo se encuentra a préstamo en Defensa y Justicia hasta fin de año. Sin embargo, el Halcón podría ejecutar su opción de compra de U$S 900.000 y quedarse con el 50% del pase.

: el defensor nacionalizado paraguayo se encuentra a préstamo en Defensa y Justicia hasta fin de año. Sin embargo, el Halcón podría ejecutar su opción de compra de U$S 900.000 y quedarse con el 50% del pase. Jeremías Ledesma : de acuerdo a La Página Millonaria, Conan está a préstamo en Rosario Central hasta fin de año. Sin embargo, la opción de compra de U$S 1.800.000 por el 60% del pase puede transformarse en una compra obligatoria si se cumplen ciertos objetivos.

: de acuerdo a La Página Millonaria, Conan está a préstamo en Rosario Central hasta fin de año. Sin embargo, la opción de compra de U$S 1.800.000 por el 60% del pase puede transformarse en una compra obligatoria si se cumplen ciertos objetivos. Ian Subiabre : cedido a Tigre hasta julio del 2027 con una opción de compra de U$S 5.000.000 por el 70% del pase.

: cedido a Tigre hasta julio del 2027 con una opción de compra de U$S 5.000.000 por el 70% del pase. Santiago Lencina : a préstamo en Burgos de la segunda división de España hasta julio de 2027 con una opción de compra por el 50% del pase. River se reserva una opción de recompra.

: a préstamo en Burgos de la segunda división de España hasta julio de 2027 con una opción de compra por el 50% del pase. River se reserva una opción de recompra. Tiago Serrago : el joven que convirtió goles tanto en el Monumental como en La Bombonera se encuentra cedido en Tigre hasta fin de año. El Matador de Victoria tiene una opción de compra de U$S 1.600.000 por el 50% del pase.

: el joven que convirtió goles tanto en el Monumental como en La Bombonera se encuentra cedido en Tigre hasta fin de año. El Matador de Victoria tiene una opción de compra de U$S 1.600.000 por el 50% del pase. Bautista Dadín : a préstamo hasta finales del 2027 en Aldosivi sin opción de compra. River puede repescarlo en cada mercado de pases hasta el fin de su préstamo.

: a préstamo hasta finales del 2027 en Aldosivi sin opción de compra. River puede repescarlo en cada mercado de pases hasta el fin de su préstamo. Tomás Nasif: aunque se encuentra recuperándose de una rotura de ligamentos, el delantero está cedido a préstamo en Platense hasta diciembre de 2026. Sin opción de compra, regresará a River de cara a 2027.

aunque se encuentra recuperándose de una rotura de ligamentos, el delantero está cedido a préstamo en Platense hasta diciembre de 2026. Sin opción de compra, regresará a River de cara a 2027. Ulises Giménez: River podrá repescarlo de Sarmiento de Junín en diciembre. De lo contrario, el defensor se quedará en Junín hasta mitad del próximo año sin opción de compra.

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Cristian Jaime, uno de los jugadores más pedidos por los hinchas de River. (Foto: Prensa Peñarol).

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