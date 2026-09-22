El Papa León XIV podría recibir una camiseta de River en su visita a Argentina

Su Santidad visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre en lo que promete ser uno de los eventos más importantes del país en los últimos años.

Cada vez falta menos para que el Papa León XIV llegue a la Argentina. Su Santidad visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre: dirá presente en Córdoba y también en Buenos Aires, en lo que se espera que sea una visita histórica. Como era de esperar, habrá un mínimo espacio para el fútbol, al menos así lo confirmó Pablo Quirno, el Canciller del país.

Pablo Quirno es hincha de River y en diálogo con Radio La Red confirmó que hará el intento para regalarle una casaca del Millonario: “Vamos a ver qué se puede hacer dentro de toda la parte protocolar“. Además, agregó: “Siempre hay espacio para que River se cuele en alguna conversación“.

Al Canciller le preguntaron si la camiseta llevaría algún número y su respuesta trajo cierta polémica: “El 14, que además tienen los Borrachos del Tablón“. Cabe recordar que el 14 es el número de que utiliza la barra brava del Millonario, además del que lleva León, por ser el decimocuarto Papa que eligió dicho nombre.

Pablo Quirno y Marc Rubio. (Foto: Getty).

La agenda del Papa León XIV en Argentina

9/11 – visita al Cottolengo Don Orione, misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles y encuentro con referentes sindicales.

10/11 – viaje a Córdoba para dar una misa enla explanada de la Escuela de Aviación Militar

11/11 – visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires en Devoto y misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján

León XIV estará tres días en Argentina. (Foto: Getty).

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