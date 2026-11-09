La decisión de la Albiceleste fue dejar vacante el dorsal que utilizó durante años Lionel Messi de cara a la próxima Fecha FIFA.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo cargada de emoción. La Pulga tuvo su último encuentro con la Albiceleste el pasado 6 de octubre ante Benín en un Estadio Monumental que lo ovacionó de pie. Hubo homenajes, un sentido discurso y también un interrogante: quién usará la camiseta número 10 del combinado nacional.

Son varios los candidatos a utilizar ese dorsal, aunque nadie lo hará en la próxima Fecha FIFA, en la que Argentina se mide ante Uruguay y Costa Rica -el 13 y 17 de noviembre- ya que la decisión del cuerpo técnico, la AFA y el plantel fue dejarla vacante en esta serie de amistosos en la que no es obligatorio usar dorsales de corrido.

Quien se refirió al tema fue Giuliano Simeone, tras la derrota de Atlético de Madrid ante Barcelona. El mediocampista por derecha, integrante habitual del combinado nacional, dialogó con ESPN y fue consultado respecto a quién debería utilizar el dorsal 10 de la Selección: “Juli si se anima a ponerse la 10 en la Selección le quedaría perfecto”.

“Es un jugador extraordinario, tiene muchísima calidad, hace jugar al equipo, hace un gran trabajo defensivamente, hace goles, es muy completo y no me extrañaría para nada“, agregó Giuliano Simeone, que viene de convertir ante Barcelona en la caída del Colchonero por 2 a 1.

Julián Alvarez con la 9 de la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Los números de Julián Alvarez en la Selección Argentina

Partidos jugados: 62

62 Goles: 16

16 Asistencias: 4

4 Títulos: 4

Publicidad

¿Qué se le viene a al Selección Argentina?

13/11 | Argentina vs. Uruguay – La Bombonera

17/11 | Argentina vs. Costa Rica – Estadio Mario Alberto Kempes

DATOS CLAVE