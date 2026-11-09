Carlos Izquierdoz palpitó el cruce entre Lanús y River por los playoffs: “Es lindo ir al Monumental”

El Cali también recordó su paso por Boca y llenó de elogios a Nicolás Otamendi, en la previa del enfrentamiento.

Carlos Izquierdoz es uno de los jugadores de mayor experiencia en el fútbol argentino y eso no está en discusión. En ese sentido, el capitán de Lanús no tardó en palpitar el inminente enfrentamiento contra River por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, que será este fin de semana venidero. En medio de ese contexto, decidió romper el silencio.

Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús. (Getty Images)

Como no podía ser de otra manera, su etapa por Boca es sumamente recordada por todos y más aún por los cruces con el Millonario, que derivaron en resultados generalmente adversos. Sin embargo, lejos de quedarse con la mala espina de aquellos partidos, el zaguero central de 38 años vio como un hecho positivo visitar el estadio ubicado en Núñez.

Lo cierto es que, en una entrevista luego del empate con Central Córdoba, el defensor de Lanús fue contundente. “Es lindo ir a jugar al Monumental“, sentenció Izquierdoz en primera instancia. Pocos segundos después, redobló la apuesta y fue ahí cuando manifestó: “Va a estar repleto de gente de ellos. ¿Qué desafío más lindo que ir y ganar?“.

Carlos Izquierdoz, en Lanús – River. (Getty Images)

Inmediatamente después, se refirió a su estadía en el Xeneize y los enfrentamientos con River. “Lo que viví en el pasado con Boca ya está“, deslizó el Cali. Por otro lado, resaltó su historial con el Granate y aseguró: “Con Lanús hemos tenido grandes partidos en esa cancha, con clasificaciones históricas. Ojalá podamos volver hacerlo y pasar de fase“.

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Carlos Izquierdoz y Julián Álvarez, en Boca – River. (Getty Images)

Además, elogió a Nicolás Otamendi y la importancia de su figura en el país. “Es una gloria del fútbol argentino, yo no me comparo con semejante animal“, expresó Izquierdoz sobre el campeón del mundo. Por último, también reconoció: “Sí tenemos nuestros años, somos los dos de la misma camada del ’88. Tengo una gran admiración y respeto por él”.

Los cruces confirmados de octavos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)