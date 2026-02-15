Es tendencia:
Gustavo Costas advirtió a Boca tras una nueva victoria de Racing: “No importa”

El entrenador de la Academia comenzó a palpitar lo que será el clásico del próximo viernes, que se disputará en La Bombonera.

Por Julián Mazzara

Gustavo Costas, entrenador de Racing.
Racing viene de cosechar su segunda victoria en fila, y ahora los dirigidos por Gustavo Costas tendrán el primer escollo importante del año: el viernes 20 de febrero, a partir de las 20:00, deberán enfrentar a Boca, en La Bombonera.

No será un partido sencillo, y el DT de la Academia lo sabe. Pese a ello, la estadística está a su favor: de los últimos cinco cruces, ganó 3, empató uno y perdió otro. Justamente, la única caída es en Brandsen 805, pero también consiguió la victoria en el último enfrentamiento.

Después de ganarle a Banfield, en la conferencia de prensa, a Costas le consultaron si era importante haber obtenido dos triunfos consecutivos para ir a jugar en el terreno xeneize. Y sin pelos en la lengua, el entrenador de 62 años fue tajante: “A la cancha de Boca tenemos que ir a ganar, no importa que hayamos ganado dos partidos al hilo”, exclamó. A lo que agregó: “Este grupo en estos partidos saca lo mejor de sí”.

Pese a la ilusión que tiene de ir a ganar en La Bombonera, se mostró algo molesto por lo que fue la actuación en el Florencio Sola: “No me gustó cómo jugamos. No estábamos para ganarlo ni para irnos al vestuario ganando por dos goles. No estábamos finos en los pases. Controlamos el segundo tiempo, pero sin lastimar”, destacó.

Los últimos 5 partidos entre Boca y Racing

  • 10 de marzo de 2024: Boca 4-2 Racing (Copa de la Liga)
  • 14 de septiembre de 2024: Racing 2-1 Boca (Liga Profesional)
  • 8 de febrero de 2025: Racing 2-0 (Torneo Apertura)
  • 9 de agosto de 2025: Boca 1-1 Racing (Torneo Clausura)
  • 7 de diciembre de 2025: Boca 0-1 Racing (Semifinal – Torneo Clausura)
DATOS CLAVES

  • Racing enfrentará a Boca el viernes 20 de febrero a las 20:00 en La Bombonera.
  • El entrenador Gustavo Costas registra 3 victorias, un empate y una derrota recientemente ante Boca.
  • Costas, de 62 años, llega al clásico tras vencer previamente a Banfield como visitante.
