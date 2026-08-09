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Torneo Clausura

Alineaciones confirmadas de San Lorenzo y Huracán para el clásico de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Pipo Gorosito y Diego Martínez definen sus 11 iniciales para una nueva edición del clásico porteño.

Formaciones confirmadas para el clásico porteño
© San Lorenzo / HuracánFormaciones confirmadas para el clásico porteño

Este domingo, desde las 15 horas, se desarrollará una nueva edición del “clásico de barrio más grande del mundo” entre San Lorenzo y Huracán por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Tanto el Ciclón como el Globo comenzaron el certamen de manera irregular, cosechando 3 y 4 puntos respectivamente hasta esta jornada.

Cabe destacar que, si bien el equipo del Bajo Flores tiene una amplia diferencia en el historial (87 victorias sobre 49 de Huracán, con 56 empates), lo cierto es que en la historia reciente el equipo de Parque Patricios acumula siete partidos al hilo sin caídas, siendo la última de ellas en octubre del 2022.

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En el Nuevo Gasómetro, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports, San Lorenzo buscará cortar esta mala racha en el clásico, mientras que el Globo quiere estirarla. Ambos entrenadores -Pipo Gorosito y Diego Martínez- definen sus 11 iniciales a horas del partido.

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Las formaciones de San Lorenzo y Huracán

San Lorenzo: Orlando Gill; Nicolás Blanco, Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

La previa: cómo llegan San Lorenzo y Huracán al clásico

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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