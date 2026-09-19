El Millonario recibe al Globo en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas en un duelo que promete ser apasionante.

River y Huracán se verán las caras este sábado 19 de septiembre a partir de las 19 horas en el Estadio Monumental en el marco de la décima jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Facundo Tello será el árbitro del partido que podrá verse a través de la pantalla de ESPN Premium.

Será un duelo de vital importancia para ambos equipos que cuentan con 13 unidades, pero que lo tienen a River dentro de los clasificados a los octavos de final, mientras que el Globo no lo está y eso es producto de la diferencia de gol. Para los de Núñez además será importante sumar de a tres pensando en la tabla anual y así poder clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Martínez palpitó el duelo ante River

En conferencia de prensa, Diego Martínez afirmó: “Los partidos en los que aparecen espacios para aprovechar, por nuestras características los podemos explotar más. Deberíamos intentar ante cada planteo, imponernos y ser superiores“.

Pocos segundos más tarde, el director técnico expresó: “River viene en buen estado de forma, obteniendo resultados y trabaja muy bien el juego interno“. Sin embargo, lejos de quitarle responsabilidad a Huracán, Martínez sentenció: “También deja espacios, nosotros trataremos de aprovecharlos con ataques organizados y transiciones“.

Las probables alineaciones de River y Huracán

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Gonzalo Montiel, pieza clave de la defensa de River. (Foto: Getty).

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Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibañez; Óscar Cortés, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Leonardo Gil y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Jordy Caicedo, el as de espadas de Huracán. (Foto: Getty).

Las posiciones del Clausura

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