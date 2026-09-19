El Xeneize visitará al Ciclón el próximo domingo a partir de las 14.45 horas en el marco de la décima fecha de la Zona A del Clausura.

El próximo domingo, a partir de las 14.45 horas, se jugará uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino: San Lorenzo recibirá a Boca por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Nazarena Arasa será el árbitro del partido que podrá verse a través de la pantalla de TNT Sports.

Bolavip pudo saber que Enner Valencia no aparecerá en la nómina de convocados que dará a conocer Rodolfo Arruabarrena. Eso se debe a que el Xeneize no puede citar a sus seis jugadores extranjeros, ya que no pueden firmar planilla. El Vasco decidió dejar afuera al ecuatoriano en esta oportunidad y quien se meterá en su lugar es Rodrigo Bacidalupe.

Enner Valencia anotó ante Central Córdoba. (Foto: Getty).

Cabe destacar que Boca cambió su estrategia en relación a los extranjeros a partir de lo que sucedió ante Vélez por la Copa Argentina. Todo firmaron planilla -aunque Ángel Romero no entró- y eso trajo polémica ya que Vélez inició un reclamo formal, el cual saldrá con fallo favorable para el Xeneize.

¿Quiénes son los seis extranjeros de Boca?

Álvaro Montero – Colombia

Leandro Lozano – Uruguay

Carlos Palacios – Chile

Sebastián Villa – Colombia

Ángel Romero – Paraguay

Enner Valencia – Ecuador

Las probables alineaciones de San Lorenzo vs. Boca

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

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Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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