El próximo domingo, a partir de las 14.45 horas, se jugará uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino: San Lorenzo recibirá a Boca por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Nazarena Arasa será el árbitro del partido que podrá verse a través de la pantalla de TNT Sports.
Bolavip pudo saber que Enner Valencia no aparecerá en la nómina de convocados que dará a conocer Rodolfo Arruabarrena. Eso se debe a que el Xeneize no puede citar a sus seis jugadores extranjeros, ya que no pueden firmar planilla. El Vasco decidió dejar afuera al ecuatoriano en esta oportunidad y quien se meterá en su lugar es Rodrigo Bacidalupe.
Enner Valencia anotó ante Central Córdoba. (Foto: Getty).
Cabe destacar que Boca cambió su estrategia en relación a los extranjeros a partir de lo que sucedió ante Vélez por la Copa Argentina. Todo firmaron planilla -aunque Ángel Romero no entró- y eso trajo polémica ya que Vélez inició un reclamo formal, el cual saldrá con fallo favorable para el Xeneize.
¿Quiénes son los seis extranjeros de Boca?
- Álvaro Montero – Colombia
- Leandro Lozano – Uruguay
- Carlos Palacios – Chile
- Sebastián Villa – Colombia
- Ángel Romero – Paraguay
- Enner Valencia – Ecuador
Las probables alineaciones de San Lorenzo vs. Boca
San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
DATOS CLAVE
- San Lorenzo recibirá a Boca este domingo a las 14:45 por el Torneo Clausura.
- Enner Valencia quedó fuera de la lista de convocados por el cupo de extranjeros.
- Nazareno Arasa arbitrará el clásico que transmitirá la pantalla de TNT Sports.