Alineaciones de Instituto y Talleres para el clásico cordobés de la fecha 10 del Torneo Clausura

En el estadio de la Gloria, el equipo del Traductor y los de Omar De Felippe buscarán los tres puntos en un duelo de distintas realidades.

Instituto recibe a Talleres este sábado desde las 21:15 horas en un colmado Estadio Monumental de Alta Córdoba, en una nueva y vibrante edición del clásico cordobés correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

La Gloria buscará hacerse fuerte ante su gente para quedarse con el honor de la ciudad y seguir arriba en la tabla, mientras que la “T” cruza la capital provincial con la urgencia imperiosa de sumar de a tres para apagar el incendio de su flojo presente.

El partido podrá sintonizarse mediante TNT Sports. A continuación, repasá las formaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Instituto y Talleres

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Alex Luna; Matías Tissera, Jeremías Lázaro. DT: Diego Flores.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Juan Sforza, Franco Cristaldo, Federico Fattori; Rick, Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

La previa de Instituto y Talleres: todo lo que tenés que saber