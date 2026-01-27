Es tendencia:
Gimnasia de Mendoza 0-0 San Lorenzo EN VIVO vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

En el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, el Lobo mendocino busca su segunda victoria en el certamen.

8' PT Avisó Ceballos

El volante remató de media distancia y Gill contuvo en un tiempo.

4' PT La primera fue para Gimnasia

Paredes tomó la pelota en el borde del área y remató por encima del travesaño.

0' PT ¡Comenzó el partido!

Ya se juegan los primeros 45 minutos en Mendoza.

Salen los equipos a la cancha

Encabezados por sus capitanes, Gimnasia y San Lorenzo saltaron al campo de juego.

Vuelven los equipos al vestuario

Tras realizar la entrada en calor, los futbolistas regresaron al vestuario para ultimar detalles.

Los equipos realizan la entrada en calor

Tanto los jugadores de Gimnasia como los de San Lorenzo realizan los primeros movimientos precompetitivos en el campo de juego.

La formación de Gimnasia

El local formará con: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni.

La formación de San Lorenzo

Con el ingreso de Insaurralde por Reali, el Ciclón saldrá a la cancha con: Orlando Gill; Ezequil Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde; Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Ariel Penel
  • Árbitro asistente 1: Julio Fernández
  • Árbitro asistente 2: Diego Martin
  • Cuarto árbitro: Juan Nebietti
  • VAR: Juan Pablo Loustau
  • AVAR: Gonzalo Pereira

Así llega San Lorenzo

El Ciclón llega sin puntos a este encuentro. En su debut en el Nuevo Gasómetro, perdió 3 a 2 frente a Lanús.

Así llega Gimnasia

El Lobo mendocino llega de la mejor manera, ya que en su debut en el certamen venció 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Por Marco D'arcangelo

Gimnasia y San Lorenzo se enfrentan en Mendoza.
En el marco de la segunda fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Gimnasia de Mendoza hace su estreno como local en el certamen ante San Lorenzo, que busca sus primeros puntos. El duelo comienza a las 20.00 horas, será dirigido por Ariel Penel y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

