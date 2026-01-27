Gimnasia de Mendoza 0-0 San Lorenzo EN VIVO vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

El Lobo mendocino llega de la mejor manera, ya que en su debut en el certamen venció 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

El Ciclón llega sin puntos a este encuentro. En su debut en el Nuevo Gasómetro, perdió 3 a 2 frente a Lanús.

Con el ingreso de Insaurralde por Reali, el Ciclón saldrá a la cancha con: Orlando Gill; Ezequil Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde; Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello.

Tanto los jugadores de Gimnasia como los de San Lorenzo realizan los primeros movimientos precompetitivos en el campo de juego.

En el marco de la segunda fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Gimnasia de Mendoza hace su estreno como local en el certamen ante San Lorenzo, que busca sus primeros puntos. El duelo comienza a las 20.00 horas, será dirigido por Ariel Penel y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.