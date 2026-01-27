En el marco de la segunda fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Gimnasia de Mendoza hace su estreno como local en el certamen ante San Lorenzo, que busca sus primeros puntos. El duelo comienza a las 20.00 horas, será dirigido por Ariel Penel y podrá verse en vivo a través de TNT Sports.
Gimnasia de Mendoza 0-0 San Lorenzo EN VIVO vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto
En el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, el Lobo mendocino busca su segunda victoria en el certamen.
8' PT Avisó Ceballos
El volante remató de media distancia y Gill contuvo en un tiempo.
4' PT La primera fue para Gimnasia
Paredes tomó la pelota en el borde del área y remató por encima del travesaño.
0' PT ¡Comenzó el partido!
Ya se juegan los primeros 45 minutos en Mendoza.
Salen los equipos a la cancha
Encabezados por sus capitanes, Gimnasia y San Lorenzo saltaron al campo de juego.
Vuelven los equipos al vestuario
Tras realizar la entrada en calor, los futbolistas regresaron al vestuario para ultimar detalles.
Los equipos realizan la entrada en calor
Tanto los jugadores de Gimnasia como los de San Lorenzo realizan los primeros movimientos precompetitivos en el campo de juego.
La formación de Gimnasia
El local formará con: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni.
La formación de San Lorenzo
Con el ingreso de Insaurralde por Reali, el Ciclón saldrá a la cancha con: Orlando Gill; Ezequil Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde; Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello.
El equipo arbitral de este partido
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Juan Nebietti
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Gonzalo Pereira
Así llega San Lorenzo
El Ciclón llega sin puntos a este encuentro. En su debut en el Nuevo Gasómetro, perdió 3 a 2 frente a Lanús.
Así llega Gimnasia
El Lobo mendocino llega de la mejor manera, ya que en su debut en el certamen venció 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.
Palabra autorizada