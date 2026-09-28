Jorge Baliño, VAR de la final, explicó las polémicas en Rosario Central vs. Estudiantes: “Está reglamentado”

El Pincha reclamó el penal a Enzo Copetti, la no expulsión a Elías Verón, mano de Ignacio Ovando dentro del área y posible penal a Tomás Palacios.

El sábado pasado, Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026. Bajo el calor agobiante de Santiago del Estero, dos goles de Ángel Di María y uno de Julián Fernández alcanzaron para ganarle 3-1 a Estudiantes de La Plata en un partido caliente. Sin embargo, hubo 4 jugadas polémicas que marcaron la final.

El penal a Enzo Copetti, la no expulsión a Elías Verón, la mano de Ignacio Ovando y el posible penal a Tomás Palacios, es lo que reclamó el Pincha durante y al término del encuentro. En ese sentido, Jorge Baliño fue el VAR durante el compromiso y explicó cada una de las decisiones arbitrales que tomaron al revisar las jugadas en diálogo con DSports.

Todo Estudiantes pidió la segunda amarilla para Elías Verón por esta infracción… ¿Qué te pareció?



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El penal de González Pírez a Enzo Copetti

“Está reglamentado que los contactos imprudentes se consideran falta. Como estaba dentro del área, se sancionó tiro penal“, explicó el juez experimentado. Inmediatamente después, agregó: “Cuando tenés a dos jugadores en velocidad, esos pequeños toques provocan una caída. Claramente tienen un efecto, sino Copetti no protestaría“.

Además, justificó: “Es una cuestión reglamentaria, por más de que a veces se diga de que no es suficiente“. Sin embargo, también aclaró: “Como VAR no tengo que convencer al árbitro, yo le ofrezco una posibilidad de rever una situación. La decisión final es del árbitro. Si él considera que lo que le muestran no es suficiente para cambiar su decisión, es válido“.

¡HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!



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Mano de Ignacio Ovando: posible penal para Estudiantes

“En la mano de Ovando, Darío relata una situación de un movimiento natural“, reveló Baliño en primera instancia. Pocos segundos más tarde, expresó: “Con un ángulo parecía que pegaba en la cabeza, con otro en el brazo, y con otro en el hombro. Yo creo que le pega en el brazo, pero el movimiento fue natural y no estaba ampliando volumen“.

Como argumento, soltó: “Aparte, el jugador de Central está mirando hacia bajo, es un factor que se toma en cuenta para decidir que es una mano no sancionable“. No conforme con eso, manifestó: “Veo que las manos están hacia delante, y no hacia el costado ni por encima de los hombros. Si esa pelota no pegaba en la mano, pegaba en la cara o en el pecho, no estaba una posición antinatural“.

¿Qué pasó acá? Todo Estudiantes pidió penal por una mano dentro del área del Canalla sobre el final.



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Posible penal de Franco Ibarra a Tomás Palacios

Sobre la última de las polémicas, ya en el tiempo adicional, Baliño fue contundente. “En la situación de Palacios, el jugador se arroja sobre la pierna del defensor y ahí se produce el contacto“, aseguró sin titubear. De hecho, el encargado del VAR añadió: “Nunca se logra poner de pie en esa situación. Me pareció una acción totalmente de juego“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Para mí, el jugador de Estudiantes nunca llegó a estar de pie para jugar el balón“, explicó el árbitro que revisó la acción y decidió no llamar a Darío Herrera a la cabina. “Ya venía cayéndose antes de que se produzca el golpe“, deslizó por último sobre dicha jugada.

⚠️ Era penal de Franco Ibarra sobre Tomás Palacios a mi parecer. Se reincorpora el de Estudiantes y lo barre sin querer. pic.twitter.com/vGpcCJCeGr — LINEMAN de la LPF (@linemanlpf) September 26, 2026