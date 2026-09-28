El marcador central volvería al Pincha, club que lo vio nacer y en el que tuvo un segundo ciclo fallido antes de pasar a Boca.

Desde que Estudiantes avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que se verá con Flamengo, el nombre de Marcos Rojo comenzó a estar en el radar de la dirigencia del Pincha. Es que Leandro González Pirez y Tomás Palacios no podrán jugar la ida y por eso se busca un reemplazante probado para este tipo de encuentros.

Racing cayó ante Boca por la Copa Argentina y a la Academia prácticamente no le quedan objetivos concretos por cumplir: no compite a nivel internacional, no sigue en el torneo más federal del país y en el Clausura quedó lejos de la zona de clasificación a octavos. Por lo que todo indica que Marcos Rojo podría rescindir su contrato antes de tiempo.

Marcos Rojo llegó a Racing a mediados de 2025 y su paso por la Academia fue accidentado. Expulsiones insólitas, derrotas importantes y la reprobación del público siempre latente, aunque con las idas y vueltas lógicas de un presente irregular de un equipo que no contagió nunca nada.

Marcos Rojo. (Foto: Getty).

¿Rojo a Estudiantes?

Estudiantes tiene encaminado el regreso de Marcos Rojo y la incorporación sería ahora mismo. Es que el Pincha lo quiere para jugar el tramo final de la Copa Libertadores, ya que no estaría habilitado para disputar encuentros del Torneo Clausura. Por otro lado, en caso de avanzar en la Copa Argentina, el marcador central zurdo también podría representar al equipo que dirige Alexander Medina.

Los pasos de Rojo por Estudiantes

Marcos Rojo se formó en Estudiantes de La Plata y allí dio sus primeros pasos en Primera División. Lo hizo en un equipo que venía de ser campeón de la Copa Libertadores de la mano de Alejandro Sabella. Permaneció en el Pincha hasta fines de 2011, cuando emigró a Spartak Moscú.

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Tras vestir las camisetas de Spartak Moscú, Sporting Benfica y Manchester United, a comienzos de 2020, Marcos Rojo regresó a Estudiantes, pero entre una lesión y la pandemia, el central apenas sumó minutos con la casaca del Pincha. El enojo de los hinchas llegó cuando en 2021, Rojo pasó a Boca.

Marcos Rojo en Estudiantes en 2020. (Foto: Getty).

¿Cuándo juegan Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores?

Jueves 15/10 a las 21.30 horas – Estudiantes vs. Flamengo en UNO

Jueves 22/10 a las 21.30 horas – Flamengo vs. Estudiantes en el Maracaná

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