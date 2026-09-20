En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón recibe al Xeneize en búsqueda de los tres puntos.

En el Nuevo Gasómetro, por la fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura, San Lorenzo recibe a Boca en un atractivo duelo de dos equipos que necesitan ganar tanto para meterse en los primeros puestos de la zona, como también para seguir peleando en la tabla anual.

En el regreso de Rubén Darío Insúa al Bajo Flores, el Ciclón, que viene de empatar como visitante contra Independiente, tendrá tan solo dos cambios, ya que el DT realizaríá variantes en los laterales con los ingresos de Ezequiel Herrera y Mathías De Ritis por Perruzzi y Rodríguez Pagano.

Boca, por su parte, sin Enner Valencia dentro de los convocados por el cupo de extranjero, llega envalentonado tras eliminar a Sao Paulo en Copa Sudamericana. Es por eso que Arruabarrena mantendrá el mismo equipo titular que igualó 1 a 1 en el Morumbí.

Las alineaciones de San Lorenzo y Boca por el Torneo Clausura 2026

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

La previa del partido