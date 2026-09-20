San Lorenzo vs. Boca EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón recibe al Xeneize para disputar uno de los partidos más calientes del fútbol argentino.

La expulsión de Insaurralde en San Lorenzo

EXPULSADO INSAURRALDE EN SAN LORENZO



El mediocampista del Ciclón fue expulsado tras una fuerte entrada ante Ascacibar.



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Este domingo por la tarde, San Lorenzo recibe a Boca por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Nuevo Gasómetro, cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, es transmitido por la pantalla de TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de San Lorenzo y Boca

San Lorenzo : José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Leonel Flores.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026