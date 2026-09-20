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Torneo Clausura

San Lorenzo vs. Boca EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón recibe al Xeneize para disputar uno de los partidos más calientes del fútbol argentino.

San Lorenzo - Boca, por el Torneo Clausura 2026.
© GettySan Lorenzo - Boca, por el Torneo Clausura 2026.

La expulsión de Insaurralde en San Lorenzo

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Este domingo por la tarde, San Lorenzo recibe a Boca por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Nuevo Gasómetro, cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, es transmitido por la pantalla de TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de San Lorenzo y Boca

  • San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Leonel Flores.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Las alineaciones de San Lorenzo y Boca por el Torneo Clausura 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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