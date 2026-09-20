Se reveló la lesión de Thiago Almada tras ser reemplazado a los 4 minutos en River vs. Huracán

El campeón del mundo en Qatar 2022 había sido convocado por Lionel Scaloni para jugar los amistosos de la Selección Argentina.

Este sábado por la noche, River perdió 2-1 ante Huracán por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, pero no fue la única mala noticia que recibió. Es que tan solo a los 3 minutos del primer tiempo, se lesionó Thiago Almada y debió ser reemplazado inmediatamente. En ese sentido, se realizó los estudios y los resultados no fueron alentadores.

Tan solo 4' PT y LE TIRÓ A THIAGO ALMADA. El Guayo tuvo que dejar el campo de juego y Lucas Beltrán ingresó en su lugar…



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El campeón del mundo con la Selección Argentina sintió el pinchazo luego de dar un pase, en una de sus primeras intervenciones de la tarde-noche. Rápidamente, miró al banco de suplentes y pidió ser sustituido, por lo que Leonardo Ponzio decidió mandar a la cancha a Lucas Beltrán en su lugar.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Almada tiene un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo. Después de someterse a los estudios médicos correspondientes, los resultados arrojaron con suma exactitud la lesión que padece el futbolista que arribó a River en este reciente mercado de pases de mitad de temporada.

Thiago Almada, figura de River Plate.

A raíz de la gravedad de la cuestión física que lo margina de las canchas, Thiago tendrá 3 semanas de recuperación. Si bien cada caso en particular podría acelerar o retrasar la rehabilitación por diferentes cuestiones, una molestia muscular de estas características suele tener alrededor de 21 días para volver a estar en óptimas condiciones físicas.

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Cabe recordar que había sido convocado a la Selección Argentina para ser parte del plantel durante la inminente triple fecha FIFA, en la que habrá amistosos internacionales contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, todos a disputarse en el país. Sin embargo, Lionel Scaloni no podrá contar con uno de sus hombres fijos en cada una de las citaciones nacionales.