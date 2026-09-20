Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Enzo Fernández metió su primer gol para Manchester City contra Sunderland por la Premier League

El argentino abrió la cuenta para el equipo comandado por Enzo Maresca.

Enzo Fernández festeja su primer gol en el City.
© GettyEnzo Fernández festeja su primer gol en el City.

En el marco de la fecha 5 de la Premier League, en el Etihad Staidum, Manchester City recibía a Sunderland en búsqueda de una victoria que le permita aprovechar la caída de Arsenal y de esta manera quedar como único líder, con puntaje perfecto, en el certamen.

Seguí la Premier League a través de Disney+.

A los 9 minutos de la primera etapa, el equipo comandado por Maresca logró la apertura del marcador gracias a Enzo Fernández, quien sorprendió al arquero Robin Roefs con una buena ejecución de tiro libre con un ángulo un poco cerrado.

+ Seguinos en

El volante argentino se paró para enviar un centro desde la banda derecha, ubicación donde fue el tiro libre, y desde allí sorprendió con un certero remate que se metió en el primer palo, venciendo así la estirada del arquero rival.

Este es el primer tanto que marca el volante argentino en cinco partidos disputados con la camiseta del elenco ciudadano. Además, en los mismos, también aportó una asistencia, para Erling Haaland, contra Porto por la Champions.

La tabla de posiciones de la Premier League

Ver también

Scaloni no lo convocó y Buendía respondió con un golazo en la Premier League

Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones