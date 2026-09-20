Enzo Fernández metió su primer gol para Manchester City contra Sunderland por la Premier League

En el marco de la fecha 5 de la Premier League, en el Etihad Staidum, Manchester City recibía a Sunderland en búsqueda de una victoria que le permita aprovechar la caída de Arsenal y de esta manera quedar como único líder, con puntaje perfecto, en el certamen.

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A los 9 minutos de la primera etapa, el equipo comandado por Maresca logró la apertura del marcador gracias a Enzo Fernández, quien sorprendió al arquero Robin Roefs con una buena ejecución de tiro libre con un ángulo un poco cerrado.

El volante argentino se paró para enviar un centro desde la banda derecha, ubicación donde fue el tiro libre, y desde allí sorprendió con un certero remate que se metió en el primer palo, venciendo así la estirada del arquero rival.

¡¡¡DAME ENZO, DAME DAME ENZO!!! ¡ENZO FERNÁNDEZ ENGAÑÓ AL ARQUERO Y MARCÓ UN GOLAZO DE TIRO LIBRE PARA EL CITY ANTE SUNDERLAND! ¡PRIMER TANTO PARA EL ARGENTINO EN LOS CIUDADANOS!



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Este es el primer tanto que marca el volante argentino en cinco partidos disputados con la camiseta del elenco ciudadano. Además, en los mismos, también aportó una asistencia, para Erling Haaland, contra Porto por la Champions.

La tabla de posiciones de la Premier League