Lo quiso Boca, estuvo a un paso de firmar con River y ahora sueña con retirarse en Rosario Central junto a Di María

A lo largo de la historia, River y Boca han deseado a los mismos jugadores en muchas oportunidades, inclusive algunos vistieron ambas camisetas. También hubo batallas históricas en un mismo mercado de pases y uno de los casos más recordados de los últimos años fue el de Walter Montoya, el mediocampista por derecha que se formó en Rosario Central y tuvo pasos por Sevilla, Gremio y Racing, entre otros.

En diálogo con Dupla Ténica, Walter Montoya recordó cómo fue que los dos clubes más populares de Argentina se los disputen: “Fue una locura que me quisieran Boca y River. Me jugó a favor no tener redes sociales y lo disfruté al máximo. Me terminó salvando el Sevilla y Sampaoli porque me terminé yendo para allá”.

Además, agregó: “Fue increíble el llamado de Jorge, ni en mis mejores sueños pensé en lograr eso. Siempre me preguntan porqué no fui a Boca o a River y en cual estuve mas cerca de jugar, estuve mas cerca de River, pero llevar a mi familia a Europa es algo de lo que nunca me voya a arrepentir. Jugar Champions, jugar contra Ronaldo, conocer otros países, no se compara con nada”.

La charla con Gallardo

Montoya reveló que hubo dos intentos por parte de River: “Con Gallardo hablé a fines de 2015 y no se dio porque el Chacho me dijo que me quedara y que la iba a romper al año siguiente. En 2016 cuando quedamos eliminados en Colombia me llama de vuelta, tuvimos más dialogo y prácticamente le di mi palabra. Estado todo okey y Carloni me dijo que iba a recibir un llamado de afuera y al final tuvo razón. Yo mucho no le creía porque pensé que no quería venderme a River”.

El deseo de retirarse en Rosario Central

“Ojalá pueda ir a Central para retirarme con Di María. Mi deseo fue desde el día 1 fue retirarme ahí. en 2022 cuando volví la idea era no moverme pero las lesiones me jugaron una mala pasada. Deseo fue duro para mi porque ni me importaba la plata. No me quería retirar lesionado tampoco y por eso seguí un poco más. Ojalá me den la posibilidad de ir 6 meses para cerrar. Debuté ahí y termino mi carrera ahí”, afirmó Montoya que surgió en Central y tuvo un segundo ciclo entre 2022 y 2023.

Pol Fernández y Walter Montoya. (Foto: Getty).

Publicidad

Montoya y el Chacho

En relación a Eduardo Coudet, a quien tuvo como DT en Rosario Central, Montoya afirmó: “Coudet es un loco lindo porque sabe muchísimo. En Central era uno mas de nosotros y nos trataba a todos por igual. Jodía desde a Marco Ruben hasta el pibe que subíaa de reserva. Cuando se laburaba se laburaba a full. Era un jugador más y eso era maravilloso para el grupo”.

“Es un entrenadorazo, sabe mucho, su locura te da manija como loco y te dice que sos el mejor. Me dio lastima que no pudo encontrar el equipo. En Central no tenía ni la mitad de lo que tenia en River. Con nosotros jugaba con enganche y dos puntas. Por eso pensé que iba a jugar Juanfer, Driussi y alguno más”, completó Montoya.

DATOS CLAVE

Walter Montoya expresó su deseo de regresar a Rosario Central para retirarse.

expresó su deseo de regresar a Rosario Central para retirarse. Eduardo Coudet fue elogiado por Montoya por su trabajo al frente de Central.

fue elogiado por Montoya por su trabajo al frente de Central. Walter Montoya prefirió ser vendido al Sevilla tras recibir llamadas de Gallardo.