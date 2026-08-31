El próximo miércoles por la noche, Vélez se enfrenta ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina 2026, en un partido determinante para definir al clasificado a la próxima instancia y al eliminado. Con vistas hacia el encuentro estelar, Guillermo Barros Schelotto recibió una pésima noticia: Thiago Aguirre es baja por lesión.

Thiago Aguirre, juvenil de Vélez Sarsfield. (@Thiago_Aguirreee)

El juvenil de 17 años se había convertido en una pieza clave para el Fortín durante los últimos compromisos. De hecho, debutó el 30 de julio contra Talleres de Córdoba y desde allí participó en todos los cotejos, a tal punto que fue titular ante River y sumó minutos frente al Xeneize por el Torneo Clausura. Además, ya convirtió su primer gol en Primera.

Lo cierto es que Aguirre sufrió un esguince en la zona del hombro durante el polémico partido ante Deportivo Riestra del pasado fin de semana. Sin ir más lejos, ingresó en el segundo tiempo y tuvo que ser reemplazado antes del final, por lo que jugó apenas 21 minutos. Con claras muestras de dolor, el juvenil debió abandonar el campo de juego.

Thiago Aguirre, juvenil de Vélez Sarsfield. (@Thiago_Aguirreee)

Un dato importante a tener en cuenta es que aún no hay un tiempo de recuperación estimado o con cierta precisión, pero lo que sí se puede confirmar es que está descartado contra Boca. Así las cosas, el delantero surgido de las divisiones inferiores de Vélez será baja por algunas semanas. Pese a eso, la buena noticia es que no necesita ser operado.

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Con este panorama sobre la mesa, el nacido el 14 de febrero de 2009 no podrá jugar ante el Xeneize por los octavos de final de la Copa Argentina. Además, Diego Valdés también está lesionado. Tal como informó Vélez de manera oficial, el Mago sufrió un desgarro de sóleo izquierdo, por lo que demandará una recuperación de aproximadamente 3 semanas.

Thiago Aguirre, juvenil de Vélez Sarsfield. (@Thiago_Aguirreee)

Ronaldo Martínez, el refuerzo de lujo para enfrentar a Boca

Ronaldo Martínez es nuevo refuerzo de Vélez. Era evidente que el elenco de Liniers necesitaba mejorar la zona ofensiva e hizo los deberes. De esta manera, está disponible para jugar contra Boca. El paraguayo arribó con un préstamo con cargo desde Talleres, pero con obligación de compra según objetivos que deberá cumplir el delantero.

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