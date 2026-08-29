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River sin copas y Boca en Sudamericana: así quedó la tabla anual tras los empates de Vélez e Independiente Rivadavia

El Xeneize dejó la zona de Libertadores y el Millonario necesita ganar para empezar a escalar posiciones.

River sin copas y Boca en Sudamericana: así quedó la tabla anual
© Getty ImagesRiver sin copas y Boca en Sudamericana: así quedó la tabla anual

Se terminó el segundo día de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. La cuenta regresiva rumbo a las copas internacionales continúa su curso y la tabla anual es determinante. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 29 de agosto.

En el primer turno, Vélez empató con Riestra en un partido fundamental que tuvo un final polémico por el gol anulado al Fortín, que derivó en una suspensión para dos árbitros. Más tarde,Gimnasia le ganó sobre la hora a Rosario Central. Esto trajo modificaciones en algunas posiciones.

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Velez empató con Riestra en el Laza. (Foto: Velez)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 42 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 42 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 41 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Boca Juniors – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Rosario Central – 39 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Gimnasia La Plata – 38 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Estudiantes – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Belgrano – 37 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  9. Independiente – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Instituto – 34 puntos
  11. River Plate – 33 puntos
  12. Unión – 31 puntos
  13. Tigre – 31 puntos
  14. Huracán – 31 puntos
  15. Lanús – 31 puntos
  16. Sarmiento – 31 puntos
  17. Gimnasia (M) – 31 puntos
  18. Talleres – 31 puntos
  19. Barracas Central – 30 puntos
  20. Defensa – 30 puntos
  21. San Lorenzo – 29 puntos
  22. Racing – 26 puntos
  23. Banfield – 25 puntos
  24. Newell’s – 25 puntos
  25. Platense – 24 puntos
  26. Atlético Tucumán – 24 puntos
  27. Central Córdoba – 23 puntos
  28. Riestra – 19 puntos
  29. Estudiantes (RC) – 11 puntos
  30. Aldosivi – 10 puntos – DESCENSO

La tabla del Torneo Clausura 2026

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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