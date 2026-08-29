River sin copas y Boca en Sudamericana: así quedó la tabla anual tras los empates de Vélez e Independiente Rivadavia

Se terminó el segundo día de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. La cuenta regresiva rumbo a las copas internacionales continúa su curso y la tabla anual es determinante. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 29 de agosto.
En el primer turno, Vélez empató con Riestra en un partido fundamental que tuvo un final polémico por el gol anulado al Fortín, que derivó en una suspensión para dos árbitros. Más tarde,Gimnasia le ganó sobre la hora a Rosario Central. Esto trajo modificaciones en algunas posiciones.
Velez empató con Riestra en el Laza. (Foto: Velez)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 42 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 42 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 41 puntos – COPA LIBERTADORES
- Boca Juniors – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Rosario Central – 39 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia La Plata – 38 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 37 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Independiente – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 34 puntos
- River Plate – 33 puntos
- Unión – 31 puntos
- Tigre – 31 puntos
- Huracán – 31 puntos
- Lanús – 31 puntos
- Sarmiento – 31 puntos
- Gimnasia (M) – 31 puntos
- Talleres – 31 puntos
- Barracas Central – 30 puntos
- Defensa – 30 puntos
- San Lorenzo – 29 puntos
- Racing – 26 puntos
- Banfield – 25 puntos
- Newell’s – 25 puntos
- Platense – 24 puntos
- Atlético Tucumán – 24 puntos
- Central Córdoba – 23 puntos
- Riestra – 19 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos
- Aldosivi – 10 puntos – DESCENSO