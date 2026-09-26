Con un posteo en redes, AFA anunció oficialmente el inicio de las negociaciones para renovar el contrato de Lionel Scaloni

Mediante una publicación en X con la presencia del DT y de Chiqui Tapia, se dio el primer anuncio oficial sobre el futuro del DT.

“Respecto a mi continuidad, no hay novedades. Me reuniré con el presidente en estos días. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse y cuando tengamos que comunicar algo lo haremos“. Por más lejanas que parezcan, estas declaraciones de Lionel Scaloni se dieron el pasado jueves, cuando se dio una breve entrevista al DT de la Selección Argentina en un entrenamiento a puertas abiertas en AFA.

Apenas un puñado de horas después, se conocieron las primeras novedades oficiales sobre el futuro del entrenador de la Albiceleste. Es que, aprovechando su presencia en el Predio Lionel Andrés Messi en esta fecha FIFA, Claudio Tapia citó a Scaloni el pasado viernes por la noche para comenzar a dialogar formalmente sobre su renovación de contrato.

Actualmente, el oriundo de Pujato tiene vínculo como DT de la Selección Argentina hasta diciembre de este año, por lo que las negociaciones debían comenzar cuanto antes. Luego de sus declaraciones el pasado jueves, desde AFA lanzaron el primer mensaje oficial sobre el futuro del seleccionador.

Junto a una foto del mandamás y del DT en las oficinas de AFA, la cuenta oficial de la Selección Argentina informó: “Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste“.

#SelecciónMayor Comenzaron las charlas entre el Presidente de la @afa, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste. pic.twitter.com/2Yhki7a8Zf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 25, 2026

La intención de la AFA es que el pujatense renueve hasta fines del 2030, para que pueda ser parte de un nuevo proceso mundialista. Las próximas semanas serán claves para determinar lo que sucederá con el DT de la Selección Argentina.

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Los detalles de la posible renovación de Scaloni

Según pudo saber BOLAVIP, la intención de es que Scaloni continúe como el seleccionador nacional hasta fines del 2030, para que pueda dirigir su tercera Copa del Mundo tras Qatar 2022 y el de Norteamérica de 2026.

Lógicamente, quedan cuestiones a resolver de lo contractual, pero la AFA aprovechará la presencia de Scaloni, su CT y la Selección en sí para sentenciar los detalles finales y confirmar la renovación antes que culmine su contrato en diciembre del 2026.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

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Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales