Malaspina le respondió a River con un fuerte respaldo a Tapia

El máximo mandatario del Bicho analizó las palabras de Stefano Di Carlo sobre su relación con la AFA y el descontento por los fallos arbitrales.

River atraviesa un pésimo presente deportivo, pero más allá de eso hubo vario fallos arbitrales polémicos que lo perjudicaron. El más claro de todos sucedió el pasado sábado ante Tigre cuando Andrés Gariano no cobró un claro penal a Ángel Correa.

Stefano Di Carlo habló en conferencia de prensa y se refirió a la relación del club con AFA y también a los fallos arbitrales. Si bien fue claro en sus palabras, no dio nombres y apellidos, pero se comprendió que apuntaba contra la cúpula de la entidad y la falta de transparencia en algunas decisiones.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y allegado a AFA, dialogó con Dsports y dijo: “Con mucho esfuerzo estamos donde estamos, nadie nos regaló nada. No me parece justo que un club tan grande como River quiera salir a condicionar al árbitro en la previa del partido“.

También dijo: “Tengo una gran relación con Stefano, pero me parece que acá se equivoca. No es justo que se quiera condicionar así, somos un club chico y que sabemos que en la cancha de los grandes puede pasar esto. Cada uno tiene que arreglar las cosas para adentro, pero esto es una motivación muy grande para nosotros. Es raro que los clubes grandes salgan a decir esto”.

Cristian Malaspina, preside te de Argentinos Juniors. (Foto: Prensa Argentinos Juniors).

¿Qué había dicho Di Carlo?

Stefano Di Carlo habló en conferencia de prensa y fue consultado por la relación con la AFA y los fallos arbitrales. El máximo mandatario afirmó: “Primero a River lo han perjudicado en los últimos partidos, esa situación es evidente y no se puede tapar el sol con la mano. No podemos decir las cosas como son, todos los hinchas lo vemos en los equipos. Hay manoseo de todo tipo y color, no solo hacia River. No voy a especular, todos vemos lo mismo y la verdad es que estamos esperando que encuentren un límite de vergüenza“.

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Además, agregó: “Eso es general, no solo con River. Tenemos que saber que somos nosotros contra todos y nos tenemos que poner de pie. Primero tenemos que arreglar el fútbol de River. Ahora, eso no invalida que todo lo que está pasando es increíble ya. Es contra River y contra muchos otros, es un manoseo general y data de más de 10 años. Todos sabemos que se inventó la frase de la guardia alta y no es casualidad“.

“Le pido al hincha de River que pongamos el ojo donde lo tenemos que poner. Recojamos lo que dijo Otamendi, somos nosotros contra todos y tenemos que entender que todo esto existía antes. Hay una cuestión tradicional de llorar o no llorar, pero River tiene que jugar al fútbol y ganar. Belgrano fue un justo campeón, uno no puede ignorar el mérito de los rivales y nos ha pasado con los equipos que hemos perdido, el mérito del otro está. Por supuesto las cuestiones arbitrarias inciden”, completó Di Carlo.

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