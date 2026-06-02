Cristian Malaspina destrozó a Chiquito Romero tras su paso por Argentinos Juniors: “Me mintió en la cara”

El presidente del Bicho no tuvo piedad con el ex arquero que se retiró tras su paso por el club de La Paternal.

Luego de lo que fue su paso por Boca, la carrera de Sergio Romero se trasladó hacia La Paternal para defender el arco de Argentinos Juniors, al que llegó para cubrir el hueco vacante que dejó la lesión ligamentaria de Diego Rodríguez.

Una operación muy veloz, que Cristian Malaspina llevó adelante, generó que el ex arquero de la Selección Argentina pudiera culminar con su carrera en Gavilán 2151, donde atajó durante cuatro partidos y se marchó a principios del año corriente.

A tres meses de colgar los guantes y los botines, el presidente del Bicho apuntó con firmeza contra el misionero de Bernardo de Irigoyen, a quien acusó de mentiroso por la información que le brindó previo a rubricar el contrato: “Yo tuve una charla con Chiquito antes de firmar. La verdad, me siento defraudado. Me dijo que estaba al 100 y no pudo estar al cien. Y es de lo que me arrepiento, de haberle creído“, enfatizó en el programa partidario Me Gusta Más Argentinos.

“Le di la posibilidad de que me lo diga en la cara antes de firmar, y me mintió. Y se lo dije cuando se fue. Porque nunca pudo entrenar al 100 por ciento como me había dicho que estaba”, añadió el máximo mandatario del club de La Paternal.

Para seguir con el tema del físico de Chiquito, esbozó: “En Boca, supuestamente había un tema de otra índole por cual no jugaba. Y después, como todo, no es que uno no averigua. Sabíamos cómo estaba, pero obviamente que cuando le preguntás a una persona en la cara y miente… Es muy difícil”, aseguró.

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De igual forma, reconoció que creía que “les iba a servir” y lamentó el desenlace en la Copa Argentina: “Después, es fútbol. Cometió el error que cometió, después vas a los penales y decís ‘bueno, es la historia perfecta’. Tampoco se te da… Si tendría que volver a ese momento, yo no sé si no volvería a buscar un arquero de experiencia. Por todo lo que dije, entendiendo que no podía entrenar al 100 por ciento, hubiese ido a buscar otro nombre. O no, porque no había tanto. Hubiese atajado Gonzalo Siri”, resaltó.

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