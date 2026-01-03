Mientras espera por la salida de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia se reforzó con un jugador de Racing

Independiente Rivadavia no se aleja del mercado de pases, ya que está buscando la manera de retener a Sebastián Villa, quien aparece en la órbita de River, pero también de diferentes clubes del exterior. Y mientras aguarda a que se resuelva su futuro, el presidente Daniel Vila adquirió a un jugador de Racing.

Para pelear en la Copa Libertadores, más allá de que haya muchísima dificultad, desde la Lepra llegaron a un acuerdo con Diego Milito para que Juan Manuel Elordi abandone a la Academia y tenga un segundo paso por Mendoza, donde fue una de las piezas claves para lograr el ascenso a la Primera División.

La llegada del Pipa, que viene de estar a préstamo en Rosario Central, se da por medio de una cesión de un año sin cargo, pero con opción de compra. Además, se fijó que Independiente Rivadavia podrá quedarse con el ex Delfín SC en una cifra total de USD 400.000 si quiere adquirirlo en junio. Pero si decide ejecutar la operación a fin de año, el importe ascenderá a USD 500.000 y se quedará con el 100% de los derechos económicos.

Tras su salida del Canalla, Elordi retornó a la Academia. Sin embargo, Gustavo Costas le comunicó que no iba a tenerlo en cuenta, por lo que debía volver a buscar un nuevo rumbo. Y su representante consiguió la posibilidad de que tuviera otro paso por la Lepra, donde ya jugó durante seis meses y disputó 35 partidos: convirtió 6 goles y aportó una asistencia en 3.180 minutos.

Juan Manuel Elordi durante su etapa en Racing junto a Cambeses y Mura. (Getty Images)

El paso de Juan Manuel Elordi por Racing

Tras jugar en Ecuador, donde defendió la camiseta de Delfín SC, desde Racing se movieron para sumar a Juan Manuel Elordi. Si bien no convenció a Gustavo Costas, tuvo la posibilidad de integrar el plantel que conquistó la Copa Sudamericana, además de que disputó 7 partidos: no convirtió goles ni aportó asistencias en los 320 minutos que estuvo en cancha.

