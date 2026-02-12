Tras la lesión de Lionel Messi, Inter Miami va a la carga por un futbolista de la Liga Profesional

El mercado de pases continúa abierto en Estados Unidos, donde Inter Miami se está reforzando para afrontar una durísima temporada en la que, de la mano de Lionel Messi, buscarán conseguir nuevamente el título de la MLS. Pero, mientras tanto, sufre por la lesión que tuvo el 10.

A lo largo de las últimas horas, desde las Garzas oficializaron la nueva lesión que sufrió Messi, por la que se postergó el amistoso frente a Independiente del Valle, y en Puerto Rico deberán aguardar hasta el jueves 26 de febrero para presenciar el cotejo. Y en paralelo, los directivos salen en búsqueda de otro argentino tras sumar a Germán Berterame.

Según informaron desde El Sol, uno de los periódicos más importantes de Mendoza, ya existieron sondeos por Matías Fernández, el mediocampista que milita en las filas de Independiente Rivadavia. Si bien no existió una oferta formal, el nacido en la ciudad de La Plata es seguido muy de cerca por el cuadro de la MLS.

Ante esta situación, en la Lepra se mantienen con muchísima cautela. Y es que una transferencia hacia el exterior podría generar una gran cantidad de dinero, además de que le permitiría incorporar a otro futbolista para afrontar la Copa Libertadores, certamen al que accedió tras conquistar la Copa Argentina.

Matías Fernández enfrentando a River. (Getty Images)

La cotización de Matías Fernández

El mediocampista platense, según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, está cotizado en 800.000 euros. Su contrato en Independiente Rivadavia finaliza en diciembre de 2028.

