La astronómica cifra que Independiente Rivadavia le puso a Sebastián Villa para venderlo en este mercado de pases

El delantero colombiano tiene las horas contadas en el club mendocino, que quiere sacarle jugo a su venta.

Por Agustín Vetere

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia.
A pesar de su convulsionada salida de Boca Juniors y las denuncias en su contra en la Justicia, Sebastián Villa encontró la manera de volver al fútbol argentino. Independiente Rivadavia le abrió las puertas a mediados de 2024 y el colombiano devolvió con buen nivel e incluso un título.

Tras su breve paso por el Beroe Stara Zagora de Bulgaria, Villa se reencontró con su fútbol en Mendoza. En noviembre, ya en el tramo final de su estadía en la Lepra, conquistó la Copa Argentina por penales ante Argentinos Juniors, metiendo al humilde club en la Copa Libertadores 2026.

A pesar de tamaña hazaña, es una realidad que Villa no continuará en Independiente Rivadavia el próximo año. Tras los compromisos por el Torneo Clausura, el colombiano se despidió de sus compañeros de manera personal y también a través de las redes sociales.

Ahora, la institución mendocina espera sacar un buen rédito económico de su partida, ya que el surgido de Deportes Tolima aún tiene contrato allí hasta junio de 2026. En ese sentido, Germán García Grova adelantó este miércoles que Independiente Rivadavia le puso precio: 12 millones de dólares.

Tal como comentó, la intención de Villa es aprovechar una oferta que deje satisfechas a todas las partes, pero también emigrar a un equipo que le permita luchar por un lugar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Hasta el momento no hubo ofrecimientos formales por el futbolista paisa, pero ya hubo clubes importantes de Brasil que mostraron su interés por él.

Los números de Sebastián Villa en su paso por Independiente Rivadavia

A lo largo del año y medio que permaneció en el club mendocino, el delantero colombiano de 29 años disputó un total de 60 partidos, en los que convirtió 10 goles y aportó 16 asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez en 5297 minutos en cancha. Por otro lado, también fue campeón de la Copa Argentina 2025.

En síntesis

  • Independiente Rivadavia tasó la ficha de Sebastián Villa en 12 millones de dólares.
  • Sebastián Villa se despidió del club tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025.
  • El colombiano registró 10 goles y 16 asistencias en 60 partidos disputados.
Agustín Vetere

