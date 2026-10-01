Pierre Gasly dio por cerrado el choque con Franco Colapinto en Bakú: “Nos necesitamos para terminar quintos este año”

El francés revivió el accidente sufrido el pasado fin de semana y afirmó que, para Alpine, conviene pensar en lo que viene.

La Fórmula 1 se encuentra al rojo vivo luego del GP de Azerbaiyán. Es que la carrera en el circuito de callejero de Bakú dejó mucha tela para cortar, sobre todo puertas adentro de Alpine.

Es que allí tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly se encontraban en zona de puntos, pero el argentino causó una colisión con su compañero de equipo y ambos terminaron en DNF.

Luego de explosivas declaraciones, pedidos de disculpas y varios días para que baje la calentura, Pierre Gasly habló de aquel accidente y fue compasivo con el piloto argentino. “Sí, está todo bien”, aseguró el francés. “Tras la carrera había mucha adrenalina, frustración y decepción, pero la única manera de avanzar era volver a unirnos y fortalecernos como equipo”.

Además, Gasly destalló que Colapinto fue a disculparse personalmente tras Bakú: “Fue un error desafortunado que tuvo un coste, pero está todo bien. Ya pasó y ahora estamos en Malasia mirando hacia adelante“.

Colapinto y Gasly, pilotos de Alpine.

En adición, el piloto de Alpine habló de los objetivos comunes que tienen como equipo: “Todos nos necesitamos mutuamente para terminar quintos este año, y nos vamos a necesitar mutuamente el año que viene“.

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La sanción que deberá cumplir Colapinto en Malasia por el choque en Bakú

Si bien Alpine no tomó ninguna decisión interna en contra de Franco, lo cierto es que el argentino no podrá escapar de la penalización que le impuso la FIA. Puntualmente, Colapinto fue sancionado con cinco posiciones en la parrilla de largada.

Horarios del GP de Baréin en Malasia

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30

Práctica Libre 2: 5:00

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30

Clasificación: 5:00

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Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00

Dónde ver EN VIVO la carrera del GP de Baréin en Malasia

Todas las sesiones del Gran Premio de Baréin se podrán ver a través de la pantalla de Disney+. Además, los espectadores también podrán seguir la actividad por Fox Sports.