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Marcos Rojo está a detalles de ser nuevo jugador de Estudiantes de La Plata

El defensor de 36 años dejó de entrenar en la Academia tras una fuerte discusión con Diego Milito y presiona para que se concrete su regreso al Pincha.

Marcos Rojo no volverá a jugar con la camiseta de Racing Club
© Getty ImagesMarcos Rojo no volverá a jugar con la camiseta de Racing Club

La novela de Marcos Rojo podría estar llegando a su fin. El experimentado zaguero tiene el deseo de regresar a Estudiantes de La Plata y, aunque inicialmente Diego Milito le bajó el pulgar a su salida de Racing antes de que finalice su contrato, desde el entorno del jugador son optimistas.

Rojo tuvo una fuerte discusión con Milito y se negó a volver a entrenar con la Academia. Según pudo saber Bolavip, los clubes ya negocian el resarcimiento económico por las semanas que le quedan de contrao y desde el lado del defensor confían en que todo se puede destrabar antes del fin de semana.

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Marcos Rojo está cerca de tener su tercer ciclo en Estudiantes (Getty Images)

Marcos Rojo está cerca de tener su tercer ciclo en Estudiantes (Getty Images)

Además, el periodista Valentín Turello añade que Marcos Rojo resignaría una deuda que tiene Racing con él y el club de Avellaneda también pretende una serie de bonos sujetos al desempeño de Estudiantes en la Copa Libertadores para liberarlo.

Estudiantes trabajará para inscribir a Marcos Rojo también en el Torneo Clausura

Si bien inicialmente la búsqueda de Marcos Rojo estaba apuntada para la Copa Libertadores, lo cierto es que la dirigencia del Pincha pretende que el defensor con pasado en Boca Juniors también esté habilitado para jugar el Torneo Clausura por la lesión de Gabriel Neves (sufrió una fractura de muñeca en la Supercopa Internacional).

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Leandro Barraza
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