Racing podrá seguir en el mercado gracias a un posible rival en Copa Sudamericana que se lleva a una joya de 22 millones

El juvenil nacido en Villa María iba a jugar en Albion, pero a último momento hubo un cambió que modificó su destino.

Por Julián Mazzara

© Instagram gonzareyna.37Gonzalo Reyna dejó de ser jugador de Racing y pasó a Boston River.

Racing está con la mente en lo que será el partido de este lunes frente a Tigre, donde los dirigidos por Gustavo Costas buscarán cortar la racha de dos derrotas en fila, ya que perdieron frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata y también ante Rosario Central.

Mientras el plantel se termina de preparar para viajar hasta la Zona Norte del Gran Buenos Aires, los directivos de la Academia se encargaron de cerrar una nueva salida, la cual le otorga un cupo extra para incorporar un nuevo refuerzo, siempre y cuando Costas lo requiera.

Pese a que tenía todo acordado con Albion de Uruguay, la carrera de Gonzalo Reyna continuará en Boston River, donde estará por un año a préstamo, sin cargo ni opción de compra. Y podrá disputar la Copa Sudamericana. De esta manera, si en el sorteo que se lleve a cabo el próximo 18 de marzo, comparte la zona con Racing, enfrentará a sus ex compañeros.

El nacido en Villa María iba a pasar a Albion, y de la misma manera que llegó al Sastre. Pero un cambio de último momento truncó la operación que le permitió al verdirojo poder apretar el acelerador y así llevarse al juvenil que posee una cláusula de rescisión fijada en 22.000.000 de euros.

Los números de Gonzalo Reyna en Racing

Surgido del Predio Tita Mattiussi, el extremo de 19 años tuvo la chance de debutar debutar como profesional frente a San Lorenzo, en septiembre de 2025. Luego de ese encuentro, disputó 15 minutos contra Newell’s, en Rosario. No hizo goles ni aportó asistencias.

Ezequiel Cannavo es nuevo refuerzo de Racing

Ezequiel Cannavo es nuevo refuerzo de Racing

Gremio negocia con Racing por Juan Nardoni

Gremio negocia con Racing por Juan Nardoni

DATOS CLAVES

  • Gonzalo Reyna se marcha cedido a Boston River por un año, sin cargo ni opción.
  • El juvenil de Racing posee una cláusula de rescisión de 22 millones de euros.
  • El equipo dirigido por Gustavo Costas enfrentará a Tigre tras acumular dos derrotas consecutivas.
julián mazzara
Julián Mazzara

