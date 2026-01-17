Después de incorporar a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, dentro de los pasillos del Monumental empezó a circular una versión muy fuerte con relación al mercado de pases: la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo le bajaría la persiana y no sumaría más futbolistas para el plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

A lo largo de las últimas horas, BOLAVIP pudo constatar el rumor y le confirmaron que la razón del cierre previo a la fecha que AFA puso para el cese del período de fichajes se debe a una cuestión financiera y operativa. Vale recordar que River encaró el mercado con la premisa de evitar gastos desmedidos.

Fue un total de 7 millones de dólares los que utilizaron del presupuesto: el grueso se destinó a la ficha de Moreno (6 millones), mientras que las llegadas de Vera y Viña se resolvieron con préstamos de 500 mil dólares cada uno. Si bien la situación parece estar terminada, durante las últimas horas, desde GeGlobo afirmaron que los de Núñez van por Joaquín Correa, delantero de Botafogo con pasado en la Selección Argentina y que, en 2021, ganó la Copa América.

La misma fuente sostiene con total firmeza que ya hubo consultas para averiguar su situación. Incluso, dejaron en claro que “las conversaciones están en curso”. Si bien hacen hincapié en que no hubo una oferta formal por parte de Di Carlo y compañía, manifiestan que los cariocas están dispuestos a desprenderse del Tucu Correa, siempre y cuando la propuesta económica sea satisfactoria.

El ex delantero de Estudiantes de La Plata, actualmente tiene un valor de mercado fijado en 3 millones de euros, según reporta Transfermarkt. Pero el mismo sitio lo cotizó en 38 millones de la misma moneda, en 2019, cuando el oriundo de Juan Bautista Alberdi defendía la camiseta de Lazio. ¿Será que realmente River lo irá a buscar o simplemente desde Brasil buscan desviar el foco?

Joaquín Correa, delantero de Botafogo. (Wagner Meier/Getty Images)

La oportunidad de mercado que podría dar marcha atrás

Aunque la persiana parece baja, River se guarda una ficha en la manga. El reglamento permite incorporar hasta el 21 de marzo en caso de transferir o ceder un jugador al exterior. Por ende, si un futbolista emigra en los próximos días, se abrirá una ventana de dos meses que le permitiría al Muñeco buscar esa oportunidad de mercado que hoy, por tiempos y costos, parece imposible.

Así las cosas, el mercado de pases en River dejó como saldo un plantel compuesto por 33 jugadores, en lo que representa un fuerte cambio de era. Esto queda a la vista con las salidas de los referentes (Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Miguel Borja, etc.), lo cual dio paso a una drástica baja en el promedio de edad: solo seis superan la barrera de los 30 años. Además, el dato de que 17 de esos 33 futbolistas son productos del semillero riverplatense. Detalle no menor.

