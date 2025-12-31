Atento Boca: la dura sanción de FIFA a Botafogo por Thiago Almada que lo perjudica en la Copa Libertadores 2026

No es la primera vez que John Textor está en la mira de todos por su particular manejo de los equipos que tiene en su poder. En esta ocasión, Botafogo recibió una durísima sanción de parte de FIFA que significa un fuerte impedimento de cara a la próxima temporada y tiene como principal protagonista a Thiago Almada, que ya emigró del club hace exactamente un año…

Luego de la recordada consagración de la Copa Libertadores 2024 en la que venció a Atlético Mineiro en el Estadio Monumental con el volante argentino como una de las grandes figuras, el Fogao sufrió múltiples pérdidas de jugadores que eran fundamentales en el armado del plantel. En gran parte, muchas fueron para solucionar problemas económicos y reforzar a Lyon, del mismo dueño.

Lo cierto es que ahora, Botafogo no puede incorporar durante 3 mercados de pases consecutivos. Esta contundente medida que resolvió la FIFA corresponde a una deuda que mantiene el elenco brasileño con Atlanta United, cuando compró a Almada a mediados de 2024. Se debe a que el Fogao nunca abonó el dinero acordado entre las partes y el ente regulador actuó de oficio.

Thiago Almada tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2024. (Getty Images)

Después de llevarse a cabo cada uno de los pasos que indica el proceso, el TAS dictaminó que Botafogo debe pagarle 21 millones de dólares a Atlanta United. Mientras que no se haga efectivo el importante desembolso en su totalidad, la institución carioca no podrá incorporar futbolistas por un plazo de un año y medio. Para dejarlo sin efecto, debe presentar toda la suma mencionada.

Luego de que la FIFA haya dado a conocer esta impactante novedad del equipo que disputará la Copa Libertadores 2026, lo cual significa un revés inesperado, el Fogao emitió un comunicado. En el mismo, aclaró que está en constante comunicación con el conjunto estadounidense y que espera poder resolver la situación en los próximos días para cumplir con su pago aún pendiente.

Thiago Almada y Sergio Busquets en un duelo entre Atlanta United e Inter Miami en 2023. (Getty Images)

Cabe recordar que ni bien terminó el 2024, Almada fue cedido a Lyon por 6 meses para reforzar al otro club que pertenece a John Textor. A mitad de año y antes del inicio de la temporada, Atlético de Madrid desembolsó 21 millones de dólares para quedarse con el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022, dinero que ingresó directamente a las arcas financieras de Botafogo.

