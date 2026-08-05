Mientras Chimy Ávila define entre Boca y Rosario Central, su hermano Gastón publicó una sugerente historia: “Es para gente valiente”

El delantero quedó libre de Real Betis y tiene dos propuestas del fútbol argentino para continuar su carrera.

Tras finalizar su contrato con Real Betis, Chimy Ávila quedó en libertad de acción para elegir el próximo paso en su carrera. A los 32 años, el delantero tiene dos propuestas concretas sobre la mesa: Boca Juniors y Rosario Central. Los equipos ya lanzan ofertas y todo depende del deseo del futbolista.

El Xeneize ya tiene arreglada la incorporación de Enner Valencia, pero va por otro atacante para potenciar al plantel de Rodolfo Arruabarrena. Ávila pasó por las inferiores del club de la Ribera y fue objetivo de Riquelme en los últimos mercados de pases.

Por otro lado, el Canalla tiene entre sus filas a Gastón Ávila su hermano, además de contar con una figura como Ángel Di María y de tener los octavos de final de la Copa Libertadores por delante.

En ese contexto, en plena decisión de su hermano, Gastón publicó este miércoles una sugerente historia en su cuenta de Instagram que fue interpretada de varias formas por los hinchas de Rosario Central.

“Elegir con el corazón es para gente valiente. Siempre lo escuché y siempre fui feliz”, publicó el defensor junto a corazones con los colores del conjunto rosarino. Ahora, todo depende de la decisión de Chimy.

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