Con minutos y resultado exactos: la predicción de Boca vs. Estudiantes por el Clausura 2026, según la IA

Boca y Estudiantes se ponen al día en el Torneo Clausura 2026, en el marco de la segunda fecha. El Xeneize mudó su localía a Parque Patricios y es por eso que el Estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario de esta gran cita de miércoles, cuyo pitazo inicial está programado para las 19.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena aún no pudo ganar, ya que cayó ante Deportivo Riestra en la primera fecha y luego empató ante Newell’s. Por su parte, el Pincha también se estrenó con derrota (0-2 ante Independiente), pero luego goleó a Defensa y Justicia.

En este sentido, en la previa de este compromiso, la IA de Gemini realizó una predicción exacta sobre el resultado final. En la misma, afirmó que será un triunfo 2 a 1 para Boca, que sumaría de a tres por primera vez en este campeonato.

Con minutos exactos y goleadores, el pronóstico de la IA para el partido entre Boca y Estudiantes

Boca 2 – 1 Estudiantes

Goleadores y minutos: 32′ Milton Giménez (Boca), 58′ Guido Carrillo (Estudiantes) y 83′ Alan Velasco (Boca)

El quiebre del marcador

Pasada la media hora de juego, la presión alta del equipo local rinde sus frutos. Tras una gran maniobra individual de Tomás Aranda por el sector derecho, Leandro Paredes ejecuta un centro milimétrico al corazón del área. El centrodelantero Milton Giménez gana la posición con la potencia que lo caracteriza y conecta un frentazo inalcanzable para Iacovich, marcando el 1-0 a los 32 minutos para desatar el grito sagrado de la parcialidad local.

La reacción del rival: Estudiantes empareja la historia

En el complemento, el Pincha adelanta sus líneas dispuesto a vender cara la derrota. La efectividad no tarda en llegar: a los 58 minutos, tras una jugada preparada a la salida de un tiro de esquina ejecutado por Edwuin Cetré, el goleador Guido Carrillo anticipa en el primer palo a Lautaro Di Lollo y vence la resistencia del golero Álvaro Montero para estampar el empate 1-1. El gol renueva los ánimos del León y convierte el cotejo en un electrizante golpe a golpe.

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El desenlace: la jerarquía individual define el duelo

Cuando el partido ingresa en su tramo decisivo y parece encaminarse a las tablas, el ingreso de Alan Velasco revoluciona el ataque Xeneize. A los 83 minutos, el habilidoso atacante recibe en tres cuartos de cancha, elude la marca con un amague y saca un violento remate cruzado desde la media luna del área que se clava junto al poste. Con el marcador 2-1, Boca repliega sus líneas de manera ordenada bajo la firmeza de Ayrton Costa, consumando una victoria fundamental y llena de emoción en el Torneo Clausura.