Alineaciones de Boca y Estudiantes de La Plata para el partido de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

En el Palacio Ducó, desde las 19 horas, el Xeneize recibe al Pincha en el duelo postergado de segunda jornada del torneo.

Este miércoles, desde las 19:00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, Boca hará de local ante Estudiantes de La Plata en el partido postergado de la fecha 2 del Torneo Clausura.

El compromiso pautado para la semana pasado debió ser pospuesto por la disputa internacional del Xeneize, en lo que fue la clasificación a 8avos de final de la Copa Sudamericana luego de eliminar a O’Higgins en los playoffs.

En ese contexto, tanto el Vasco Arruabarrena como el Cacique Medina ultiman detalles en sus formaciones que dispondrán como titulares en este compromiso que promete un apasionante duelo en el campo de juego de Parque Patricios. A continuación, los 11 xeneizes y los 11 pincharratas para este duelo liguero.

Leandro Paredes, capitán de Boca.

Las posibles formaciones de Boca y Estudiantes

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios, Fabricio Pérez; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

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Cabe destacar que Fernando Muslera no atajará para el Pincha debido a un cuadro gripal presentado en las últimas horas. No figuró ni siquiera entre los convocados para el compromiso.

Así está el Clausura