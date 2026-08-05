En los últimos días salió el fallo que inhabilita al mediocampista a jugar hasta que no le pague una deuda a su ex representante.

El pasado lunes salió el falló de la FIFA que inhabilita a Giuliano Galoppo a jugar. El mediocampista de River fue multado por 530 mil dólares en concepto de una deuda que mantiene con Leandro Nicolás Escudero, quien hasta hace poco fue su representante. El futbolista formado en Banfield decidió romper de manera unilateral su contrato y por eso la casa madre del fútbol debió intervenir.

El presente de Galoppo no es el mejor. River decidió apartarlo del plantel profesional -junto a varios compañeros- y por tal motivo se entrena en el predio de Cantilo a la espera de resolver su situación. Bolavip pudo saber que al momento de firmar su contrato con el Millonario se estipuló una cláusula de la cual poco se sabía.

Galoppo firmó en su contrato con River que deberá pagar de su bolsillo cualquier sanción que sea a título personal, como es en el caso en el que intervino la FIFA recientemente. El Millonario sabía de este conflicto que atravesaba el volante y por eso decidió cubrirse. Cabe destacar que esta situación no imposibilita que el futbolista deje Núñez en este mercado de pases.

Giuliano Galoppo. (Foto: Getty).

El comunicado de la FIFA

“Nos referimos al asunto mencionado anteriormente, así como a la decisión adoptada por el Comité Disciplinario de la FIFA en este procedimiento (la “Decisión”), que ha adquirido carácter definitivo y vinculante a la luz de la orden de finalización emitida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso TAS 2026/A/12172 Giuliano Galoppo c. Leandro Nicolás Escudero y FIFA.

En este contexto, parece que, pese a la decisión, Giuliano Galoppo (el demandado) aún no ha cumplido con las obligaciones establecidas en dicha resolución.

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En consecuencia, informamos a las partes que:

(a) queda levantada, con efecto inmediato, la suspensión de este procedimiento; y

queda levantada, con efecto inmediato, la suspensión de este procedimiento; y (b) la FIFA ha impuesto al Demandado una prohibición para disputar partidos oficiales.

Esta restricción permanecerá vigente hasta que se pague el monto adeudado y por un plazo máximo de seis meses.

Por último, se solicita a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que implemente de inmediato esta restricción a nivel nacional, si aún no lo hubiera hecho. Asimismo, tanto la asociación miembro como el Club Atlético River Plate deben hacer llegar esta comunicación al Demandado sin demora.

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Agradecemos su atención y su valiosa cooperación.

Atentamente, Américo Espallargas, Jefe del Departamento Disciplinario”.

El paso de Galoppo por River

Galoppo llegó a River a comienzos de 2025 desde Sao Paulo, se trató de un préstamo con opción de compra, la cual el Millonario hizo efectiva un año más tarde. Los números indican que Giuliano vistió la camiseta del Millonario en 48 oportunidades, marcó 8 goles, brindó una asistencia, fue amonestado 9 veces y lo expulsaron en un encuentro.

Galoppo en el último Superclásico. (Foto: Getty).

Su rendimiento tuvo altibajos, como el equipo en líneas generales, pero en su caso particular quedó marcado por ejecutar de manera displicente algunos penales importantes y también por tener un cruce con un hincha tras la eliminación de la Copa Argentina 2025.

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La situación de los otros borrados de Cantilo

Germán Pezzella: tiene una oferta concreta de Emiratos Árabes Unidos.

Matías Galarza Fonda: saldrá en este mercado ya que tiene varias ofertas y define su futuro.

Matías Viña: solamente se irá si Flamengo encuentra otra club donde prestarlo. River no puede interrumpir el vínculo porque tendría una sanción económica.

Kevin Castaño: nunca regresó a Argentina y se trabaja en su salida. Atlético Mineiro podría ser su destino.

DATOS CLAVE

La FIFA inhabilitó a Giuliano Galoppo tras romper su contrato con Leandro Escudero.

tras romper su contrato con Leandro Escudero. Giuliano Galoppo deberá abonar de su bolsillo una multa de 530 mil dólares.

deberá abonar de su bolsillo una multa de 530 mil dólares. River Plate mantendrá la posibilidad de vender a Giuliano Galoppo en este mercado.