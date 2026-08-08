El día que Lionel Messi contó casi entre lágrimas cómo era la relación con Jorge, su papá

Llegar a ser el mejor jugador del mundo no fue por un camino de rosas. Lionel Messi afrontó muchas dificultades desde muy chico para llegar a ser quién fue, es y será. Al lado tuvo una familia ejemplar que, cuando todo era incierto, tomó la decisión de repartiese entre Rosario y Barcelona. Jorge Messi fue un pilar fundamental en ese momento ya que fue él quien decidió partir rumbo a Barcelona junto a su hijo varón menor para ver si podían darle el tratamiento que necesitaba.

En el año 2000, Jorge y Lionel Messi emigraron con las dificultades que eso conlleva, pero a comienzos de siglo era todavía todo más complejo, especialmente en lo que respecta a la comunicación. Afortunadamente, Barcelona se hizo cargo del tratamiento y lo que viene es historia conocida por todos, pero no hay que dejar de destacar la importancia del apoyo familia en un momento donde no se sabía si la cosa iba a ir bien.

Jorge Messi tomó esta foto de Lionel en el año 2000, cuando recién habían llegado a Barcelona.

El tiempo puso todo el su lugar: Lionel Messi se convirtió en el mejor jugador del mundo, obtuvo títulos con todas las camisetas que vistió, mientras que Jorge se transformó en su representante y estuvo en el día a día junto a su hijo, aquel al que acompañó a todos lados desde chico.

Emotivas palabras de Leo para Jorge

En la antesala de la Copa América 2019, Lionel Messi dialogó con TyC Sports y profundizó cómo era su vínculo con Jorge: “Obviamente tengo muchas cosas de mi viejo, pero la realidad es que mi viejo laburaba todo el día y no compartía tanto tiempo con nosotros. Yo tengo la suerte de estar con mis hijos todo el día prácticamente. Entreno a la mañana, puedo disfrutar el día con ellos cuando salen de la escuela. Viajo los fines de semana, vuelvo y estoy otra vez con ellos”.

Además, agregó: “Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar todos los días. Nos veíamos poco y, cuando nos veíamos, lo disfrutaba. No me cagaba a pedos nunca, lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba a que llegue para poder abrazarlo y estar con él. Por eso es diferente en ese sentido, él se la pasaba trabajando la verdad, pero sí que intento copiar así como me criaron a mí, yo criar a mis hijos”.

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Jorge y Lionel Messi en 2006. (Foto: Imago).

Cuando le preguntaron cómo era Jorge, la Pulga dijo: “Le encanta el fútbol, lo disfruta muchísimo y le gusta hablarlo, pero conmigo. Hablamos de todo, de los partidos que yo hago y de los que jugamos tanto en el Barcelona como en la Selección. Más que eso no hay. Obviamente habla y opina de todo, como lo hacen todos. ¿Si sabe de fútbol? Sí, sabe, sabe. La verdad que sí, sabe. Vemos las cosas bastante parecidas, tanto en lo personal como en lo colectivo. Sea cualquier partido de la Selección o del Barcelona“.