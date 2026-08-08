Enner Valencia llegó a Argentina, se hizo la revisión médica y estará en el Ducó: “Imposible decirle que no a Boca”

El ecuatoriano habló por primera vez apenas llegó al país para convertirse en el flamante nuevo delantero de Boca.

Enner Valencia es nuevo refuerzo de Boca. Luego de varios días de negociaciones, y varios centrodelanteros que aparecieron en el radar, finlamente Juan Román Riquelme optó por contratar al experimentado ecuatoriano, que ya llegó al país y se realizó la revisión médica para poder sumarse cuanto antes al resto del equipo comandado por el Vasco Arruabarrena.

A sus 36 años, el ex Pachuca, Inter de Porto Alegre y Everton entre tantos equipos firmará contrato por 18 meses luego de haber quedado con el pase en su poder mientras disputaba el Mundial 2026 con Ecuador.

En horas de la madrugada argentina, Enner llegó al país en avión y dio declaraciones en el Aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza, donde reveló que rechazó una propuesta de Emelec para volver a jugar en suelo ecuatoriano: “Es el club en el que comencé y fue muy difícil, porque por primera vez íbamos a regresar junto a mi familia con todas nuestras cosas a Ecuador. Me llevo muy bien con el presidente y mi representante, Gonzalo Vargas, está dentro de Emelec. Pero cuando llegó Boca fue imposible decirle que no“.

¡DIRECTO A LA REVISIÓN! Enner Valencia ya se está realizando los chequeos médicos correspondientes para terminar de sellar su llegada a Boca. pic.twitter.com/5xkA9CX8Xv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026

Entre sus frases, Valencia también destacó cómo se encuentra físicamente, dado que se encontraba en condición de libre desde que culminó su participación en la Copa del Mundo: “Después del Mundial estuve un tiempo parado, pero después empecé a trabajar con un preparador físico. Ojalá pueda estar lo antes posible“.

Tras la revisión médica, la cual culminó de manera exitosa en el Centro Genea de La Boca, el delantero firmará su contrato en las oficinas xeneizes y estará esta noche en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios para conocer a sus compañeros y ver en vivo el partido ante Vélez.

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La carrera de Enner Valencia

La trayectoria de Enner Valencia inició en Emelec, donde disputó 117 partidos y marcó 23 goles. Su gran nivel facilitó su salto al Pachuca y posteriormente a la Premier League de Inglaterra. En el fútbol británico defendió los colores del West Ham United y del Everton, acumulando 13 anotaciones oficiales.

✅ 750 partidos disputados

⚽ 245 goles

🇪🇨 3 Mundiales disputados



A los 36 años, Enner Valencia tendrá uno de los desafíos más importantes de su carrera.



Ya está en el país para firmar con Boca 💪 pic.twitter.com/YIE94q8XVO — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 8, 2026

De regreso a Norteamérica se transformó en la gran figura de Tigres, institución donde registró 34 tantos y 14 asistencias. Más tarde retornó a Europa para vivir su etapa más fructífera con el Fenerbahce de Turquía, firmando 59 goles en 116 presentaciones. En 2023 se incorporó al Internacional de Brasil, donde disputó 100 compromisos y festejó 31 conquistas.

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Tras un segundo ciclo en Pachuca, el balance general por clubes ratifica la enorme constancia de su carrera. A lo largo de su paso por Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, el artillero acumula 590 partidos oficiales y más de 37.000 minutos. En su carrera, registra 187 goles anotados en clubes, que se suman a los 49 que anotó con su selección.

En síntesis