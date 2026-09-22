Qué es la Recopa de Campeones, el nuevo torneo que oficializó AFA: quiénes lo jugarían

En la reunión del Comité Ejecutivo de AFA realizada en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, los dirigentes del fútbol argentino resolvieron la creación de una nueva copa, que comenzará a llevarse a cabo a partir de la temporada 2027, y que se denominará Recopa de Campeones.

La intención de este certamen es la de reunir a tres equipos que se enfrenten en un triangular. Allí se enfrentarán el campeón de la Copa Argentina contra el ganador de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional, para determinar a un nuevo campeón.

En caso de que el ganador de la Copa Argentina sea el mismo que el de la Supercopa Argentina, el lugar lo ocupará el subcampeón de la Supercopa Argentina. Por otro lado, si el ganador de la Supercopa Internacional ya está clasificado al certamen, jugará el subcampeón de este certamen.

Qué dice el reglamento de AFA sobre el fixture de la Recopa de Campeones

Este torneo constará de tres partidos, que se jugarán en estadio neutral que designará AFA, teniendo en cuenta el calendario de cada uno de los equipos participantes. En caso de empate al cabo de los 90 minutos de cada partido, el ganador se determinará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. El fixture será de la siguiente manera:

Partido 1: Ganador Supercopa Argentina vs. Ganador Supercopa Internacional.

Ganador Supercopa Argentina vs. Ganador Supercopa Internacional. Partido 2 : Ganador Copa Argentina vs. Perdedor Partido 1.

: Ganador Copa Argentina vs. Perdedor Partido 1. Partido 3: Ganador Copa Argentina vs. Ganador Partido 1

Qué dice AFA del sistema de puntuación de la Recopa de Campeones

El sistema de puntuación del torneo otorgará tres puntos al equipo que gane su partido al cabo de los 90 minutos de juego.

Se otorgarán dos puntos al equipo que gane su partido tras haber empatado al cabo de los 90 minutos de juego y se imponga mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Se otorgará un punto al equipo que pierda su partido tras haber empatado al cabo de los 90 minutos de juego y sea superado en la ejecución de tiros desde el punto penal.

Se otorgará cero puntos al equipo que pierda su partido al cabo de los 90 minutos de juego.

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